Vasy Borneu încearcă marea cu degetul, cum ar spune unii! Mai exact, după ce a fost condamnat la ani grei de închisoare după ce săvârșit mai multe infracțiuni și nici nu s-a prezentat la termenele de judecată, tânărul de bani gata apelează la diverse tertipuri pentru a tergiversa decizia instanței. Mai exact, după ce s-a dat sentința, Prințul criptomonedelor susține că nu ar fi aflat de ea, căci are domiciliul stabilit în afara țării. Instanța însă a venit să-l contrazică, prezentând acte doveditoare ale faptului că Vasy a primit citațiile la termene. Care a fost apărarea avocatului fostului iubit al Pamelei de România, dar și decizia definitivă a instanței, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO are detalii explozive din dosar.

Vasy Borneu are pe listă o serie de acuzații grave, iar în urmă cu două săptămâni judecătorii Curții de Apel Ploiești au dat sentinta în urma infracțiunilor comise de acesta, chiar dacă prințul criptomonedelor a făcut apel. Instanța a considerat apelul ca fiind „tardiv”, cererea fiind formulată la opt luni distanță, nu 10 zile așa cum prevede legea, astfel că l-au condamnat la 2 ani și șase luni de închisoare pe Vasy Borneu pentru infracțiunile comise. Tânărul nu a vrut să lase lucrurile așa, astfel că a apelat la un nou tertip pentru a mai amâna sentința.

Tertipurile la care apelează Vasy Borneu să nu intre „la răcoare”

Așa cum era de așteptat, Vasy încearcă să amâne pe cât posibil sentința dată de instanță, poate, poate, scapă mai ușor. Așadar, bărbatul a formulat o cerere prin care susțien faptul că nu ar fi luat până acum la cunoștință decizia instanței. Vasy a mizat pe faptul că are domiciliul stabil în Franța, astfel că nu ar fi primit hotărârea din partea instanței, aducându-i-se la cunoștință decizia judecătorilor prin intermediul avocatului său abia în data de 21.05.2025, dată în care acesta s-a și prezentat pentru a studia dosarul.

Prințul criptomonedelor a mai susținut în instanță, prin apărător, desigur, căci el nu s-a prezentat la termene, că ar fi supus unor proceduri de predare ce s-ar derula în Franța.

Probele îl contrazic pe fostul Simonei Trașcă

Deși, Vasy Borneu a dovedit că a locuit în Franța o perioadă mai îndelungată de timp, instanța NU consideră că acest aspect a reprezentat o cauză temeinică de împiedicare a apelului în termenul prevăzut de lege.Conform actelor dosarului, sentința penală apelată a fost comunicată inculpatului la data de 22.01.2024, potrivit dovezii de comunicare ce a fost atașată la dosar, cât și pe mail inculpatului.

Mai mult, și dacă nu i s-ar fi comunicat cu acea ocazie hotărârea de condamnare, inculpatul a putut cunoaște detalii semnificative asupra acesteia ( numărul de dosar și data hotărârii de condamnare), încă din luna iunie a anului trecut, mai exact din 18.06.2024. Așadar, formularea căii de atac la opt luni distanță este considerată ca fiind nejustificată.

Pe scurt, Curtea de Apel Ploiești a considerat că Vasy Borneu a primit suficiente citații pentru a se putea prezenta la termenele de judecată, astfel că apelul său a fost respins și considerat tardiv și iar inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare față de stat.

Vă reamintim că Vasy Borneu a fost condamnat la un an de închisoare pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, pedeapsa de 1 an și trei luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și încă 1 an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea. Prin contopirea pedepselor, fostul „ginere” al Anamariei Prodan va trebui să execute în final 2 ani și șase luni de închisoare.