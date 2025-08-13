Deținutul evadat de la Mărgineni a fost prins. Unde a stat ascuns

Milosiu Ion, bărbatul care a reușit să scape din Penitenciarul de Maximă Siguranță Mărgineni pe data de 12 august, a fost prins de către autorități. Atunci când a evadat, individul își ispășea pedeapsa de 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor. Iată unde a stat ascuns!

Individul a evadat marți seară din Penitenciarul de Maximă Siguranță Mărgineni și a fost prins în cursul zilei de miercuri.

Incidentul s-a petrecut în timp ce Ion Milosiu participa la activități în blocul alimentar al Penitenciarului Mărgineni. Individul se afla în regim închis și lucra în bucătăria unității, având astfel acces la zone mai puțin securizate decât cele destinate celorlalți condamnați.

Unde a stat ascuns deținutul evadat

Bărbatul a profitat de neatenția gardienilor și de faptul că unele posturi au fost înlocuite cu supravegherea video, a găsit o porțiune nesupravegheată și a evadat.

Surse din anchetă susțin că individul ar fi planificat evadarea de ceva timp și s-a folosit de rutina gardienilor, dar și de intervalele în care circulația este mai redusă.

Potrivit primelor informații, polițiștii din Prahova l-au depistat pe deținut în comuna Poina, Vărbilău, unde s-ar afla locuința acestuia. Un localnic ar fi fost cel care a alertat autoritățile după ce l-a văzut.

Ion Milosiu se ascundea în podul casei și a fost prins de autorități după 15 ore de la evadare.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, au desfășurat activități specifice, pentru depistarea unui bărbat, de 32 de ani, din județul Prahova, privat de libertate, care, la data de 12 august, a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Astfel, astăzi, în jurul orei 11:30, în urma unor activități investigativ-operative, polițiștii au depistat persoana căutată, ascunsă în podul unui imobil, din localitatea Poiana Vărbilău.

Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.”, a transmis IPJ Prahova într-un comunicat.

