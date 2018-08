Devis Mangia: „Nu am vrut să spun că fotbalul românesc e inferior celui german!”

Italianul Devis Mangia, antrenorul principal al formație Universitatea Craiova, a ținut să-și laude elevii după remiza de pe teren propriu din manșa secundăa turului III prleiminar al Europa League cu RB Leipzig, scor 1-1.

Cu toate că echipa sa a pierdut calificarea în play-off-ul competiției, DEvis Mangia a spus că este mulțumit de felul în care echipa a arătat în rretur, exprimându-și totodată optimismul față de viitorul echipei.

„Am fost buni, băieții au jucat cu o atitudine bună. În prima repriză am stat foarte bine împotriva acestei echipe. Am făcut câteva greșeli care ne-au făcut să luăm gol. Nu am vrut să spun că fotbalul românesc e inferior celui german. Noi, ca echipă, avem un nivel sub cel al adversarilor. La nivelul nostru, am fost… Pentru a face un asemenea rezultat, ca să câștigi cu o asemenea echipă, trebuia să facem meciul perfect. Astăzi am fost aproape pentru că am avut ocazii. Am fost puțin timorați, dar rămâne faptul că am jucat cu o echipă mare care ieri au cumpărat un jucător cu 15 milioane de euro. Îmi amintesc ce s-a întâmplat anul trecut, cu Milan, la Severin, faza cu Mitriță, iar la Milano, același Mitriță. Atunci când vorbesc de partida perfectă, acestea sunt diferențele. Să avem șanse, să dăm gol trebuie să ai noroc. Avem nevoie de jucători pentru a completa lotul, o să vedem, trebuie să găsim o soluție ca să o rezolvăm. Nu e o polemică, ci doar o constatare”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.