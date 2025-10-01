Dezastru în Mehedinți! Accident grav cu două TIR-uri şi o maşină. La scurt timp după impact, a izbucnit un incendiu de proporții

Un accident rutier de proporții a dat peste cap traficul pe un drum național din județul Mehedinți. În coliziunea violentă au fost implicate două TIR-uri și o mașină. La scurt timp după impact, a izbucnit un incendiu uriaș, iar flăcările s-au extins rapid. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul a avut loc în județul Mehedinți, între localitățile Cujmir și Izimșa. Un moment de neatenție și o depășire riscantă au transformat șoseaua într-un adevărat iad. Flăcările au fost stinse cu greu, iar traficul a fost blocat o lungă perioadă.

Accident grav cu două TIR-uri şi o maşină

Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului, un bărbat de 63 de ani, a încercat o depășire periculoasă și a lovit frontal unul dintre cele două TIR-uri care circulau regulamentar. Conducătorul camionului a încercat să evite impactul, dar a pierdut controlul volanului și s-a izbit de celălalt mastodont aflat pe contrasens.

În doar câteva secunde, cele două vehicule uriașe au fost prinse într-o coliziune devastatoare. Autoturismul a rămas blocat între cele două TIR-uri, iar la scurt timp s-a produs și un incendiu de proporții. Flăcările au cuprins ambele camioane, iar martorii spun că exploziile provocate de spray-urile din interior au făcut imposibilă apropierea.

„Săreau spray-urile în aer. S-au ars şi firele de curent. Am ajutat aici, am stins iarba până au venit pompierii, că au venit târziu, după o oră jumate.” Deci nu puteai să te apropii de tiruri, în câteva minute au început să sară spray-urile peste tot. Şi flăcări, vai de mine”, au declarat martorii.

Pompierii au fost chemați de urgență și au intervenit pentru a stinge incendiul violent, în timp ce echipajele SMURD și SAJ au evaluat persoanele implicate. Din fericire, toți cei implicați în accident au scăpat cu viață. Conducătorii celor două TIR-uri au scăpat ca prin minune fără răni grave, însă șoferul autoturismului a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Patru persoane implicate au fost evaluate medical de către SMURD şi SAJ, dintre care o persoană a fost transportată la UPU Drobeta Turnu-Severin cu traumatisme la membrele inferioare”, a declarat Flavius Iscru, reprezentant al ISU Mehedinți.

Foto: ISU Mehedinți, Captură Observator