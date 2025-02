Dezastru la Antena 1! S-a întâmplat la Te cunosc de undeva, după plecarea Andreei Bălan

Producătorii emisiunii Te cunosc de undeva au făcut schimbări semnificative în juriu. Andreea Bălan și Cristi Iacob au fost înlocuiți de Mihai Petre și Ilona Brezoianu. Totuși, se pare că noua formulă nu a fost de bun augur. Noul sezon al emisiunii de la Antena 1 a debutat cu cifre de audiență dezastruoase. Sâmbătă, postul s-a clasat mult sub Pro TV.

Sâmbătă, 15 februarie, a debutat noul sezon al emisiunii Te cunosc de undeva, avându-i în juriu pe Ozana Barabancea, Aurelian Temișan, Ilona Brezoianu și Mihai Petre. Cel mai probabil, producătorii sperau să dea lovitura cu această formulă, însă audiențele nu au fost conform așteptărilor.

Citește și: Atenție, concurenți, Mihai Petre are cuvântul! ”Te cunosc de undeva”, la un pas să rămână fără secrete! Juratul șef a spus aproape tot!

Prima ediție a noului sezon Te cunosc de undeva a debutat cu audiențe dezastruoase, potrivit paginii de Instagram Viperele Vesele. Antena 1 înregistrat doar 15.2 share față de Pro TV, postul concurent, care a avut 29.5 share.

Așadar, postul din Pache Protopopescu s-a clasat mult peste Antena 1, fiind lider de audiență. În intervalul de timp în care s-a difuzat Te cunosc de undeva, Pro TV a adus în fața telespectatorilor filmul de acțiune The Beekeeper: Răzbunare iminentă, cu Jason Statham în rol principal.

Eșecul de la Te cunosc de undeva a venit după schimbările din acest sezon. Plecarea Andreei Bălan a creat controverse, mai ales după ce Antena 1 a anunțat că Ilona Brezoianu îi va lua locul. Celebra actriță a fost aspru criticată, dar ea a mărturisit că a acceptat propunerea cu brațele deschise.

„Am îmbrățișat propunerea aceasta cu brațele deschise, m-am bucurat că o să fiu din nou în platoul ‘Te cunosc de undeva’, emisiunea care mie mi-a plăcut cel mai mult, pe care am îndrăgit-o în sensul în care am descoperit atât de multe lucruri despre mine pe care nu credeam că sunt în stare să le fac și cred că m-a ajutat și pe mine, dar și pe cei de acasă să mă vadă altfel decât mă văzuseră până atunci și să înțeleagă că aveam mai multe de oferit decât poate credeau ei.

Poate că erau spectatori care încă nu veniseră la teatru și au reușit să mă descopere prin intermediul acestei emisiuni. Îți dai seama că m-am bucurat că voi fi din nou aici și mai ales în calitate de jurat, m-a onorat propunerea. Trebuie să înțelegem că eu am fost recrutată în urma unui casting, nimeni nu a luat locul nimănui. S-a dat o probă și eu am luat proba asta așa cum am luat de-a lungul vieții și alte probe, de la filme, la seriale, de la castinguri de teatru. A trebuit să jurizăm două momente, au venit foști concurenți, i-am jurizat și asta a fost”, a spus Ilona Brezoianu pentru CANCAN.RO.