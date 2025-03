Dezvăluiri cutremurătoare: Whitney Houston și „sarcina” care n-a existat niciodată! Ce încercări disperate a făcut pentru a-și salva căsnicia

Fostul bodyguard al lui Whitney Houston a dezvăluit o experiență cutremurătoare din viața faimoasei artiste. Aceasta ar fi recurs la numeroase încercări pentru a-și ține soțul alături de ea.

În noul volum ”Protecting Whitney: The memoir of her bodyguard”, David Robert dezvăluie un episod șocant din viața artistei, când starea acesteia s-a agravat în timpul unuia dintre tururile sale pentru filmul ”The Bodyguard”.

”În timp ce se lupta cu proprii săi demoni, turneul a fost afectat de anularea spectacolelor din cauza mai multor probleme, inclusiv boala, pierderea vocii, stresul provocat de soț, probleme cu uscăciunea climatului care îi afecta corzile vocale și chiar o sarcină care s-a dovedit ar fi orice altceva”, a transmis David Robert.

Experiența cutremurătoare a lui Whitney Houston

Conform informațiilor transmise de David Robert, cântăreața a crezut că suferă un avort spontan cu cel de-al doilea copil cu Bobby Brown, în timp ce se afla în Texas. Totuși, când a fost examinată de echipa medicală, s-a dovedit faptul că nu era însărcinată.

”Mă întrebam dacă această sarcină fantomă a provenit din disperarea ei de a-și ține soțul alături de ea. Tot ceea ce a dorit a fost să iubească și să fie iubită”, a afirmat David Robert. ”Cea mai rea parte nu apăruse. A existat un incident care a afectat-o atât de mult pe Whitney, și atât de secret, încât nu există nicio știre scrisă sau vreun document care să facă referire la acest lucru”, a notat fostul bodyguard al artistei.

Ce soartă a avut căsătoria artistei cu Bobby Brown

În iunie 1994, ceilalți copii ai lui Bobby Brown s-au alăturat anturajului cântăreței pentru a-i ține companie lui Bobbi Kristina, în vârstă de un an. Acestui anturaj i s-a alăturat și o adolescentă, care ”nu era unul dintre copii lui Bobby Brown și era mai mare decât ceilalți”. Conform informațiilor din carte, tânăra a avut rolul de ”bonă” pentru copii, pe timpul zilei.

”Ce ironie crudă – în vreme ce Whitney se convingea că este însărcinată, într-un efort de a-și păstra soțul, același bărbat lăsa însărcinată o altă femeie”, a dezvăluit David Robert, conform Radar Online. ”Am fost, bineînțeles, șocat de acuzațiile făcute de fata minoră împotriva unui adult. Ar fi fost nepotrivit și lipsit de profesionalism să ajung la o concluzie definitivă”, a continuat fostul bodyguard al lui Whitney Houston.

Cum au afectat-o veștile îngrozitoare pe faimoasa artistă

David Robert a împărtășit descoperirea cu încă un membru al echipei sale și cu John Houston, tatăl lui Whitney, evidențiind că sunt acuzații ”fără nicio formă de coroborare sau dovadă”.

Whitney Houston a auzit zvonurile și l-a chemat pe bodyguardul său pentru a-i adresa întrebări.

”Când mi-am terminat povestirea, s-a uitat la mine serioasă și rece și mi-a spus simplu «Mulțumesc»”, a dezvăluit David Robert.

Fostul bodyguard a afirmat că incidentul ”a încheiat brusc ce mai rămăsese din tur”.

