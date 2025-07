Dezvăluiri șocante făcute de soția CEO-ului milionar prins cu amanta la Coldplay! A trăit o dramă ascunsă sub aparențe: „Am trecut prin multe, merit să spun varianta mea de poveste!”

Scandalul de proporții care a izbucnit după ce milionarul Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer, a fost surprins în ipostaze tandre cu șefa departamentului de Resurse Umane al companiei, în timpul unui concert al formației Coldplay, continuă.

Deși milionarul și-a dat demisia din funcția de director al companiei, scandalul nu s-a oprit aici. Totul a început după ce Byron a fost surprins, într-un moment de tip „kiss cam”, în timp ce se afla la concertul Coldplay împreună cu amanta sa, Kristin Cabot, în timp ce se îmbrățișau.

Reacția lor a dat imediat de bănuit, pentru că el a fugit din cadru, conștient fiind că a fost surprins într-o ipostază care îi va aduce mari probleme. Dar cum internatul nu uită și nu iartă, se pare că reacția sa mai mult l-a „îngropat”, pentru că imaginile au devenit virale și, bineînțeles, au fost văzute și de soția acestuia.

Inițial, soția lui Byron, Megan Kerrigan, și-a șters pagina de Facebook, motivând ulterior că a fost pur și simplu copleșită de comentariile din partea utilizatorilor după apariția imaginilor cu soțul său și amanta acestuia.

Aparent, însă, ea a renunțat la idee și și-ar fi redeschis pagina de Facebook, despre care spune că este unica sa pagină oficială de pe rețeaua de socializare. Cu toate acestea, profilul nu este momentan confirmat ca fiind verificat de Facebook.

Totodată, ea spune că nu este o persoană publică, obișnuită să își expună viața pe social media, motiv pentru care nu vrea să vorbească în mod public despre această situație „până când nu va fi timpul potrivit și mi se va spune că este în regulă să o fac”.

Ea a transmis că a decis să revină pe rețeaua de socializare pentru a prezenta propria sa versiune a poveștii.

„Oamenii i-au auzit punctul de vedere sau au văzut ceea ce credeau că este adevărul. Și nu pot continua să mă ascund în timp ce adevărul meu este lăsat în întuneric. Nu am cerut atenție. Nu am cerut compasiune. Dar merit să-mi spun punctul de vedere. Nu sunt aici să provoc o dramă. Sunt aici ca să-mi recâștig vocea. Am trecut prin multe. În liniște. Dar nu mi-e rușine. Așa că da, m-am întors. Nu pentru că m-am vindecat, ci pentru că mă vindec, iar fuga nu mai face parte din asta”, a transmis soția milionarului.