Dezvăluiri tulburătoare ale soției lui Ilie Năstase: ziua în care fostul tenismen s-a născut a doua oară! ”Dumnezeu m-a îndemnat! Am plâns toată noaptea!”

Ilie Năstase a fost la un pas de moarte, dezvăluire făcută în premieră chiar de legenda tenisului mondial. Ioana, soția sa, care-l însoțea la clinica din Istanbul, unde urma să-și facă, la rându-i, investigații medicale, vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ziua în care Nasty s-a născut pentru a doua oară, precum și despre momentele groaznice prin care a trecut.

Ioana și Ilie Năstase sunt împreună de șapte ani și au parte, se pare, de-o iubire ca-n telenovele. Ca-n orice cuplu, cu certuri dar și cu dulci împăcări. Chiar dacă în prezent situația este una tensionată, după ce soția fostului campion a introdus actele de divorț, cei doi petrec timp împreună. Ambii se află pe litoral și niciunul nu a uitat numeroasele amintiri trăite de-a lungul anilor în doi.

Ilie Năstase spune că-i datorează chiar și propria-i viață soției sale

Recent, Ilie Năstase a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că-i datorează multe soției sale, inclusiv propria-i viață.

„Eu îi datorez multe Ioanei. A venit în viața mea într-un moment în care aveam mare nevoie de cineva ca ea, să aibă grijă de mine. Noi după ce ne-am cunoscut plecam mult în Turcia. Ea avea un magazin de haine și mergeam cu mașina. Acum, datorită ei, îmi place Turcia și merg în Turcia. În fiecare an, noi ne facem control la spitalul american de acolo, care e cel mai sigur. Când am fost prima oară cu ea acolo, ea avea treabă cu consultația. Am fost și eu la control și după un sfert de oră, îi aud că mă întreabă: aveți pe cineva care să vină să semneze pentru că e pericol să muriți. Mi se blocaseră două artere. Atunci, Ioana a venit și a semnat să poată să mă opereze. Iar dacă nu mă operau atunci, poate că astăzi nu mai eram”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Ioana Năstase: „Ilie era deja pe masa de operație”

La rându-i, Ioana își amintește și acum, cu lux de amănunte despre acest episod pe care l-au ținut ascuns până acum. Soția lui Nasty a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ziua în care Ilie s-a născut a doua oară.

„Ilie îmi spunea că se simțea din ce în ce mai obosit. De aceea am mers la clinica din Turcia, să ne facem investigațiile. Nimeni nu anticipa ce avea să se întâmple. Eu mă pregăteam să intru la primul control din cele pe care le aveam de făcut, în momentul în care vine doctorul la mine și-mi spune clar: trebuie să semnația dacă sunteți sau nu de acord, e urgent, soțul dumneavoastră poate muri. Am înlemnit, a fost groaznic. Ilie era deja pe masa de operație, iar eu trebuia să mă decid. Dumnezeu parcă mi-a șoptit că e bine să semnez”, ne spune Ioana.

”Am plâns toată noaptea”

Ioana și-a dat acordul, iar orele scurse apoi au însemnat o eternitate pentru ea. Soției lui Năstase i s-a interzis să-l vadă imediat după operați, iar până dimineață nu știa care-i starea acestuia.

„N-am închis un ochi. Am plâns toată noaptea. Ilie era la terapie intensivă, după operație și m-au lăsat să merg la el abia a doua zi. Când m-a văzut, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: m-am născut a doua oară”, a completat doamna Năstase.

