Dică nu are frică de „Rege”: „Trebuie să câștigăm cu Viitorul!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a declarat că nu concepe alt rezultat decât victoria astăzi în meciul pe care elevii săi îl vor susține la Ovidiu cu campioana en-titre Viitorul, jocul fiind programat de la ora 20:45 în cadrul rundei a VI-a din playy-off.

Dică susţine că o victorie a echipei sale va pune presiune pe adversara la titlul, CFR Cluj, care joacă o zi mai târziu, în deplasare, cu CSM Poli Iaşi. „Important e ca noi să câştigăm şi apoi ne vom uita ce face şi CFR Cluj. Trebuie să câştigăm. Ne-am distanţa la cinci puncte până la meciul lor şi am pune o presiune în plus pe CFR, care joacă după noi. În plus am avea un moral bun în meciul direct”, a declarat Nicolae Dică.

Acesta a mai spus că jucătorii „roş-albaştrii” nu vor lua măsuri suplimentare pentru Ianis Hagi. „Dar el trece printr-o perioadă bună de când a revenit în ţară. Domnul Hagi îi dă o libertate foarte mare şi ţinând cont de calităţile pe care le are a reuşit să facă meciuri foarte bune. Noi suntem pe primul loc, Viitorul e pe 4. Chiar dacă ei nu au avut o evoluţie foarte bună cu CFR, eu mă aştept la un joc foarte dificil, după cum am spus. Dacă vor fi multe goluri e foarte bine, dar important e ca noi să câştigăm. Eu îmi doresc mereu mai mult de la echipa mea. Chiar şi acum când suntem pe primul loc îmi doresc să arătăm mai bine de la meci la meci”, a mai spus Dică.

Partida Viitorul Constanța- FCSB se va disputa astăzi de la ora 20:45 la Ovidiu, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VI-a play-off

Sâmbătă, 21 aprilie

ora 20:45 Viitorul Constanța- FCSB

Duminică, 22 aprilie

ora 20:45 CSM Poli Iași- CFR Cluj

Luni, 23 aprilie

ora 20:45 Astra Giurgiu CSU Craiova

Clasament play-off

1 FCSB 5 4 1 0 9-2 41

2 CFR Cluj 5 2 3 0 6-4 39

3 CS U Craiova 5 2 2 1 5-3 34

4 Viitorul Constanța 5 2 1 2 6-4 29

5 Astra Giurgiu 4 0 1 3 2-7 23

6 CSM Poli Iaşi 4 0 0 4 2-9 20