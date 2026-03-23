Dieta hidrică sub semnul întrebării: sunt prea mulți 2 litri de apă pe zi? Avertismentul medicului Monica Pop

Câtă apă ar trebui să bem, de fapt? Deși regula „doi litri pe zi” a devenit aproape un reflex colectiv, medicii atrag atenția că realitatea este mult mai nuanțată. Declarațiile tranșante ale medicului Monica Pop readuc în discuție un subiect ignorat: hidratarea în exces poate deveni un risc, mai ales pentru anumite categorii de pacienți. Iar dincolo de mituri, medicina vorbește tot mai clar despre individualizare, echilibru și evitarea extremelor.

„Și 2 litri mi se par mulți”. Semnalul de alarmă tras de Monica Pop

Medicul Monica Pop atrage atenția asupra unui aspect rar discutat în spațiul public: nu toți oamenii au nevoie de aceeași cantitate de apă. „În ceea ce priveşte dieta hidrică, să ştiţi că deja mie şi 2 litri mi se par mulţi”, spune aceasta, subliniind că, în opinia sa, limita zilnică nu ar trebui să depășească această valoare.

Ea explică faptul că, în anumite cazuri, aportul mare de lichide poate deveni o problemă reală pentru organism:

„Este o încărcătură cardiacă, de exemplu, hipertensiv. Cum să bea 2 litri pe zi? E mult.”

Medicul insistă și asupra unui detaliu esențial, adesea ignorat: apa nu este singura sursă de hidratare. „Gândiţi-vă că el bea şi o cafea, chiar dacă-i decofeinizată, mai ia şi o supă, mai bea şi lichid”, explică aceasta, concluzionând ferm că totalul zilnic de lichide trebuie atent controlat.

Mitul celor „2 litri pe zi”. Ce spun, de fapt, studiile

În ciuda popularității acestei reguli, medicina modernă arată că nu există o cantitate universal valabilă pentru toată lumea. Recomandările generale indică, într-adevăr, un aport zilnic de lichide în jur de 1,5 – 2,5 litri pentru un adult sănătos, însă aceste valori includ toate sursele de hidratare, nu doar apa.

Mai mult, studiile arată că aproximativ 20–30% din lichidele zilnice provin din alimentație – supe, fructe, legume sau alte băuturi. Așadar, ideea că trebuie „forțat” consumul a doi litri de apă pură devine discutabilă.

În realitate, pentru mulți oameni, necesarul zilnic poate fi chiar mai mic, în jur de 1,5 – 1,8 litri, fără ca acest lucru să afecteze sănătatea.

Când hidratarea devine un risc

Avertismentul medicului nu este lipsit de fundament. Există situații în care consumul mare de lichide poate pune presiune suplimentară asupra organismului.

Persoanele cu hipertensiune, insuficiență cardiacă, afecțiuni renale sau retenție de apă pot avea nevoie de restricții clare privind consumul de lichide. În astfel de cazuri, medicii pot recomanda chiar limite de 1 – 1,5 litri pe zi sau mai puțin.

Explicația este simplă: inima și rinichii trebuie să gestioneze volumul de lichide din organism, iar un exces poate duce la suprasolicitare, edeme sau dezechilibre.

Cafeaua, supa și lichidele „invizibile”

Un alt aspect important subliniat atât de medici, cât și de Monica Pop, este faptul că hidratarea nu înseamnă doar apă.

Cafeaua, ceaiul, supele sau chiar fructele contribuie semnificativ la aportul zilnic de lichide. În aceste condiții, consumul suplimentar de apă poate deveni inutil sau chiar excesiv.

De aceea, ideea de a atinge cu orice preț un prag fix de lichide nu este susținută medical. Corpul are propriile mecanisme de reglare, iar senzația de sete rămâne unul dintre cei mai buni indicatori.

„Nouă zile n-am mâncat nimic”. Pericolul postului extrem

În intervenția sa, medicul vorbește și despre propria experiență cu postul total, pe care o descrie ca fiind dificilă și nerecomandată. Aceasta mărturisește:

„Nouă zile n-am mâncat absolut nimic şi a fost greu, după nouă zile nu mi-a fost chiar foarte bine”

Postul extrem, fără supraveghere medicală, poate duce la dezechilibre serioase în organism, de la scăderi ale glicemiei până la probleme cardiace sau neurologice. Din acest motiv, specialiștii avertizează că astfel de practici nu ar trebui urmate fără control strict.

Ce funcționează, de fapt: echilibrul

În locul extremelor, soluția rămâne una simplă și susținută de medicină: echilibrul. Reducerea porțiilor, evitarea meselor târzii și controlul mediului alimentar pot avea efecte reale și sigure.

Monica Pop subliniază și acest aspect practic: dacă te îndepărtezi de tentații și nu stai în preajma mâncării, rezistența devine mai ușoară. În plus, evitarea cinei târzii, după ora 19, este o recomandare frecvent susținută de specialiști.

Hidratarea nu este o competiție

Ideea că „mai multă apă înseamnă mai multă sănătate” nu este corectă. Adevărul este mai simplu și mai personal: fiecare organism are propriile nevoi.

Pentru o persoană sănătoasă, doi litri de lichide nu reprezintă o problemă, dar nici o obligație. În schimb, pentru anumite categorii de pacienți, această cantitate poate deveni excesivă.

Hidratarea corectă nu se face după reguli rigide, ci după semnalele corpului. Iar între prea puțin și prea mult, medicina recomandă întotdeauna același lucru: măsura.

