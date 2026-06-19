Acasă » Știri » Digi RCS-RDS România a făcut anunțul verii. Toți abonații sunt vizați: Cum se plătesc facturile începând cu 18 iunie 2026

Digi RCS-RDS România a făcut anunțul verii. Toți abonații sunt vizați: Cum se plătesc facturile începând cu 18 iunie 2026

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 07:25
Digi RCS-RDS România a făcut anunțul verii. Toți abonații sunt vizați: Cum se plătesc facturile începând cu 18 iunie 2026
Plată factură Digi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Digi RCS-RDS vine cu un anunț important pentru abonați. Începând cu această vară, compania telefonică va introduce o nouă metodă de plată a facturilor. Digi va fi primul furnizor de telecomunicații din România care va avea acest sistem.

Digi RCS-RDS este una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din țara noastră. Aceștia furnizează servicii de telefonie, cablu și internet. Începând cu această vară, operatorul va introduce un nou sistem de plată. Toți abonații sunt vizați, iar din data de 18 iunie a intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de Serghei Bulgac, directorul general Digi RCS-RDS.

Cum se plătesc facturile din iunie la Digi RCS-RDS

În România există câteva mari companii de telecomunicații, iar una dintre cele mai importante este Digi RCS-RDS. Aceștia vin cu vești inedite pentru toți abonații. Fie că este vorba despre serviciul de telefonie, internet sau cablu, din data de 18 iunie, clienții trebuie să știe că se va introduce un nou sistem de plată.

De la această dată, Digi va deveni primul furnizor de telecomunicații din țara noastră care va introduce sistemul național RoPay pentru achitarea facturilor. Aceștia vor avea un parteneriat cu ING Bank România și TRANSFOND. Anunțul a fost făcut de directorul general Digi RCS-RDS.

Suntem mândri să fim primul operator telecom din România care implementează sistemul RoPay. Alinierea cu cele mai avansate standarde tehnologice și investițiile constante în infrastructura digitală fac parte din ADN-ul DIGI, iar adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură, a transmis Serghei Bulgac, Director General RCS-RDS.

Plată factură Digi
Plată factură Digi

Cum va funcționa RoPay pentru abonați

Clienții vor putea să efectueze plata instant, direct din aplicațiile bancare, astfel eliminând obligativitatea introducerii manuale a datelor cardului. Serviciul este destinat tuturor abonaților și există trei modalități de utilizare a RoPay:

-De pe telefon: În aplicația DIGI sau pe site-ul digi.ro, clienții pot alege opțiunea RoPay, apoi selecta banca dorită. Utilizatorii vor fi redirecționați automat către aplicația lor bancară, unde suma, contul și detaliile facturii sunt deja completate. Pentru finalizarea tranzacției, va fi necesară doar confirmarea plății.
-De pe desktop sau laptop: În contul de client DIGI, de pe site-ul digi.ro, după selectarea opțiunii de achitare a facturii, abonații pot continua operațiunea de plată prin RoPay. În acest caz, se va afișa un cod QR care trebuie scanat prin intermediul aplicației de mobile banking instalate pe telefon. Tranzacția se finalizează prin autorizarea plății în aplicație.
-Cod QR disponibil pe factura DIGI (PDF sau tipărită): DIGI generează un cod QR pe toate facturile emise abonaților, care odată scanat prin aplicația bancară mobilă, va permite efectuarea și confirmarea plății direct în aplicație.

VEZI ȘI: Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026. Cu cât se vor scumpi? Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS

Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Știri
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că nu este o obligație, dar se înșală
Știri
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că…
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține că Iranul a câștigat războiul cu SUA
Gandul.ro
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de...
Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele, uluitoare
Adevarul
Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele,...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Parteneri
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci cartofi!” Are două pensii: „Am cotizat 40 de ani!”
Click.ro
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține că Iranul a câștigat războiul cu SUA
Gandul.ro
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți ...
1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că nu este o obligație, dar se înșală
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
Arnold Schwarzenegger, apariție rară alături de iubita sa după 13 ani de relație. Cei doi au atras ...
Arnold Schwarzenegger, apariție rară alături de iubita sa după 13 ani de relație. Cei doi au atras toate privirile la summitul dedicat climei din Austria
Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și dai de ...
Check in | Cum s-a stricat Vama Veche în ultimii ani. Te duci pentru muzica lui Chirilă și dai de Dani Mocanu
Vezi toate știrile