Digi RCS-RDS România a făcut anunțul verii. Toți abonații sunt vizați: Cum se plătesc facturile începând cu 18 iunie 2026

Digi RCS-RDS vine cu un anunț important pentru abonați. Începând cu această vară, compania telefonică va introduce o nouă metodă de plată a facturilor. Digi va fi primul furnizor de telecomunicații din România care va avea acest sistem.

Digi RCS-RDS este una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din țara noastră. Aceștia furnizează servicii de telefonie, cablu și internet. Începând cu această vară, operatorul va introduce un nou sistem de plată. Toți abonații sunt vizați, iar din data de 18 iunie a intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de Serghei Bulgac, directorul general Digi RCS-RDS.

Cum se plătesc facturile din iunie la Digi RCS-RDS

În România există câteva mari companii de telecomunicații, iar una dintre cele mai importante este Digi RCS-RDS. Aceștia vin cu vești inedite pentru toți abonații. Fie că este vorba despre serviciul de telefonie, internet sau cablu, din data de 18 iunie, clienții trebuie să știe că se va introduce un nou sistem de plată.

De la această dată, Digi va deveni primul furnizor de telecomunicații din țara noastră care va introduce sistemul național RoPay pentru achitarea facturilor. Aceștia vor avea un parteneriat cu ING Bank România și TRANSFOND. Anunțul a fost făcut de directorul general Digi RCS-RDS.

Suntem mândri să fim primul operator telecom din România care implementează sistemul RoPay. Alinierea cu cele mai avansate standarde tehnologice și investițiile constante în infrastructura digitală fac parte din ADN-ul DIGI, iar adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură, a transmis Serghei Bulgac, Director General RCS-RDS.

Cum va funcționa RoPay pentru abonați

Clienții vor putea să efectueze plata instant, direct din aplicațiile bancare, astfel eliminând obligativitatea introducerii manuale a datelor cardului. Serviciul este destinat tuturor abonaților și există trei modalități de utilizare a RoPay:

-De pe telefon: În aplicația DIGI sau pe site-ul digi.ro, clienții pot alege opțiunea RoPay, apoi selecta banca dorită. Utilizatorii vor fi redirecționați automat către aplicația lor bancară, unde suma, contul și detaliile facturii sunt deja completate. Pentru finalizarea tranzacției, va fi necesară doar confirmarea plății.

-De pe desktop sau laptop: În contul de client DIGI, de pe site-ul digi.ro, după selectarea opțiunii de achitare a facturii, abonații pot continua operațiunea de plată prin RoPay. În acest caz, se va afișa un cod QR care trebuie scanat prin intermediul aplicației de mobile banking instalate pe telefon. Tranzacția se finalizează prin autorizarea plății în aplicație.

-Cod QR disponibil pe factura DIGI (PDF sau tipărită): DIGI generează un cod QR pe toate facturile emise abonaților, care odată scanat prin aplicația bancară mobilă, va permite efectuarea și confirmarea plății direct în aplicație.

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