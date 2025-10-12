Direcția 5 a susținut un concert la nici o săptămână de la moartea lui Marius Keseri. Cum au reacționat fanii

Direcția 5 merge mai departe! Trupa a susținut primul concert, după moartea bateristului lor, Marius Keseri. Deși sunt în doliu, membrii formației și-au respectat promisiunea și au urcat pe scenă, așa cum era programat. Află, în articol, ce mesaj au transmis!

Lumea muzicală din România este în doliu după dispariția lui Marius Keseri, cunoscut de prieteni și fani drept „Tete”. Artistul, care a fost timp de peste trei decenii toboșarul formației Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de renumita trupă prin intermediul unui mesaj emoționant, 8 octombrie 2025. Ulterior, impresara Florența Marin a transmis că muzicianul suferea de cancer.

Ce mesaj a transmis Direcția 5, după concertul fără Marius Keseri

Marius Keseri s-a stins din viață la 60 de ani, lăsând multă durere în urma. Acesta fusese diagnosticat cu cancer, iar colegii de trupă i-au fost alături în toată această perioadă grea, mai ales liderul Marian Ionescu.

Membrii trupei au fost foarte afectați de pierderea suferită. Au urcat împreună pe scenă timp de 30 de ani, așa cum au menționat chiar ei în mesajul prin care au anunțat decesul. Totuși, doliul nu i-a împiedicat să își respecte promisiunile.

Direcția 5 a susținut primul concert după moartea lui Marius Keseri. Show-ul a avut loc la aproape o săptămână de la tragedie. Trupa a urcat pe scenă la Sovata și a dat tot ce a avut mai bun pentru un spectacol memorabil. Ulterior, ei au transmis și un mesaj în mediul online.

„Mulțumim, oameni buni! A fost un dar întâlnirea cu voi astă seară. Sovata, 11 octombrie”, este mesajul transmis de trupă, pe pagina oficială de Facebook.

Fanii trupei au fost foarte încântați de show-ul de la Sovata. Unii dintre ei au ținut să își arate admirația și pe rețelele de socializare. În secțiunea de comentarii a postării făcute de Direcția 5, mai mulți spectatori le-au mulțumit pentru concert.

„Noi mulțumim pentru seara minunată”, „A fost superb, mulțumim”, „Super. Bravo”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

