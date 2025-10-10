Marius Keseri a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. Toboşarul trupei Direcţia 5, condus pe ultimul drum de familie şi prieteni

Marius Keseri este condus astăzi, 10 octombrie, pe ultimul drum. Fostul toboșar al trupei Direcția 5 va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, iar cei care l-au iubit și l-au apreciat își vor lua rămas bun de la el pentru totdeauna. Muzicianul a plecat către o lume mai bună, la vârsta de 60 de ani, după ce s-a luptat cu o boală cruntă, care l-a răpus. A lăsat în urma lui o durere imensă, pentru prieteni, pentru membrii formației și cei care l-au cunoscut. CANCAN.RO are primele imagini de la slujba de înmormântare, acolo unde apropiații, îndurerați, au stat la căpătâiul bateristului.

Marius Keseri a fost alături de formația Direcția 5 timp de 3 decenii, vreme în care trupa a lansat hit după hit și a bucurat fanii cu hit-uri memorabile. Parte importantă a trupei, toboșarul a plecat dintre noi după ce a dus o bătălie crâncenă cu cancerul. Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut de membrii formației, pe pagina lor oficială de Facebook.

Regretatul artist a cunoscut succesul la începutul anilor 90, atunci când a intrat în trupa Direcția 5 și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați toboșari din România. Acum, apropiații, familia și cei care l-au iubit îl conduc pe ultimul drum.

Marius Keseri va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea

Membrii trupei Direcția 5 trec prin clipe greu de descris în cuvinte, după ce Marius Keseri a decedat. Apropiații și prietenii îl alintau „Tete”, iar dispariția lui a lăsat un gol imens în inimile tuturor. În imagini îl vedem pe Marian Ionescu, liderul trupei, cu chipul transformat de durere, alături de fiul său, Carmin Ionescu, iar tristețea apăsătoare plutește în aer. Prieteni, vedete, printre care și Oana Roman, au sosit la slujba de înmormântare, pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a scris istorie în trupa Direcția 5.

Marius Keseri s-a născut pe 7 martie 1965. Și-a dedicat viața muzicii, iar de-a lungul timpului, a colaborat cu mai multe trupe rock. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste apropiați, care și-au exprimat regretele pe rețelele de socializare.

