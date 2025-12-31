CANCAN.RO îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

Disney intră în era AI cu o investiție uriașă

Disney a făcut un pas istoric în industria divertismentului, anunțând un parteneriat masiv cu OpenAI, în valoare de 1 miliard de dolari, alături de un acord de licențiere care include peste 200 de personaje emblematice. Mickey Mouse, Moana, Elsa, Yoda, Black Panther și multe alte figuri din universurile Disney, Pixar, Marvel și Star Wars vor putea fi generate, începând de anul viitor, prin platforma video Sora.

Acordul, valabil trei ani, permite utilizatorilor să creeze videoclipuri scurte cu personajele Disney direct în Sora, iar unele dintre materialele generate ar putea ajunge chiar pe Disney+. OpenAI a precizat că personajele sunt licențiate, dar nu și vocile sau chipurile actorilor care le interpretează.

Pentru Bob Iger, directorul executiv al Disney, colaborarea marchează „un moment important al industriei”, iar compania promite că va utiliza inteligența artificială „responsabil, protejând în același timp creatorii și operele lor”.

Parteneriatul vine după ani tensionați în Hollywood, marcați de grevele actorilor și scenariștilor din 2023, care au cerut protecție față de utilizarea neautorizată a tehnologiilor AI. De asemenea, Disney s-a numărat printre studiourile care au acționat în instanță companii precum Midjourney, acuzând încălcări de copyright.

Colaborarea cu OpenAI semnalează o schimbare majoră: studiourile par dispuse să accepte inteligența artificială ca instrument creativ, nu doar ca o posibilă amenințare. OpenAI, criticată anterior pentru folosirea neautorizată a unor personaje sau figuri celebre, susține că a introdus mecanisme noi de protecție și opțiuni de compensare pentru deținătorii de proprietate intelectuală.

Ce înseamnă Sora pentru viitorul Hollywoodului

Parteneriatul cu Disney reprezintă o validare majoră pentru Sora, platforma de generare video a OpenAI, care a atras atenția întregii industrii după lansarea celei de-a doua versiuni, în septembrie. Aceasta permite crearea de clipuri realiste în câteva secunde, pe baza unor simple descrieri text.

Lista de personaje licențiate este impresionantă: de la Mickey Mouse și prințesele clasice la Moana, eroi Pixar, personaje Marvel și figuri iconice din Star Wars. Pentru prima dată, un studio de talia Disney permite acces direct la universurile sale într-o platformă AI de masă.

Disney nu se limitează însă la licențiere. Compania devine și client al OpenAI, urmând să folosească instrumentele ChatGPT și Sora pentru dezvoltarea de noi produse, funcționalități pentru Disney+ și procese interne. Angajații Disney vor avea acces extins la ChatGPT, ceea ce ar putea schimba modul în care sunt create concepte și materiale promoționale.

Pe lângă investiția directă de 1 miliard de dolari, Disney va avea și opțiunea de a cumpăra acțiuni suplimentare la OpenAI, consolidând astfel legătura financiară dintre cele două companii.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, afirmă că parteneriatul confirmă posibilitatea unei colaborări „responsabile între AI și liderii creativi”, deschizând drumul către noi forme de conținut și noi modalități de a ajunge la public.

Potrivit LA Times, tranzacția rămâne în curs de aprobare la nivel corporativ, însă efectele sale sunt deja resimțite: Hollywoodul se pregătește pentru o transformare majoră, în care personajele iconice vor putea fi recreate la cererea utilizatorilor, iar granița dintre divertismentul tradițional și AI devine mai subțire ca oricând.

CITEȘTE ȘI:

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia