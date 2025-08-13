Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun”

Divorț cu răsunet în showbizul internațional! Ashley Biden, fiica cea mare a lui Joe Biden, fostul președinte SUA, divorțează după 13 ani de căsnicie de reputatul medic plastician Howard Krein.

Ashley Biden, în vârstă de 44 de ani, s-a căsătorit cu chirurgul plastician – în vârstă de 58 de ani – în iunie 2012. Cei doi s-au cunoscut în 2010 prin intermediul fratele ei, Beau Biden, care a murit de cancer la creier în 2015. Ashley Biden este fiica lui Joe și Jill Biden. Ea este sora vitregă a lui Beau Biden, Hunter Biden și Naomi Christina Biden, copiii lui Joe Biden și ai soției sale decedate, Neilia Hunter Biden.

Fiica președintelui Joe Biden a divorțat după 13 ani de căsătorie

Potrivit presei străine, Ashley Biden, fiica fostului președinte Joe Biden și a primei doamne Jill Biden, a depus cererea de divorț de soțul ei, dr. Howard Krein, luni, 11 august 2025. În aceeași zi în care a decis să divorțeze oficial, Ashley Biden a postat pe Instagram o poveste – care a fost ștearsă ulterior – în care apare în timp ce se plimbă prin parc, cu melodia „Freedom” (n.r libertate) a artistei Beyonce pe fundal.

Ea a distribuit, de asemenea, o postare cu textul: „O nouă viață, un nou început înseamnă noi limite. Noi moduri de a fi care nu vor arăta și nu vor suna ca înainte”, pe melodia „Freedom Time” a lui Lauryn Hill.

Cu ce se ocupă Ashley Biden

Ashley Biden este asistentă socială și activistă, care a rămas în mare parte în afara atenției publice. Are o diplomă de licență de la Universitatea Tulane și un master în asistență socială de la Universitatea din Pennsylvania. Ashley Biden a lucrat în cadrul departamentului de educație al Departamentului Serviciilor pentru Copii, Tineret și Familii din Delaware, unde a dezvoltat programe pentru copiii din sistemul de justiție juvenilă și din sistemul de plasament familial.

Ulterior, a ocupat funcția de director executiv al Centrului pentru Justiție din Delaware, care militează pentru reformarea justiției penale și oferă programe pentru persoanele afectate de sistemul de justiție penală. În 2019, a demisionat din funcția de la Centrul pentru Justiție din Delaware pentru a se dedica campaniei prezidențiale a tatălui său din 2020.

