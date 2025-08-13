Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun”

Divorț cu răsunet în showbizul internațional! Ashley Biden, fiica cea mare a lui Joe Biden, fostul președinte SUA, divorțează după 13 ani de căsnicie de reputatul medic plastician Howard Krein.
Ashley Biden, în vârstă de 44 de ani, s-a căsătorit cu chirurgul plastician – în vârstă de 58 de ani – în iunie 2012. Cei doi s-au cunoscut în 2010 prin intermediul fratele ei, Beau Biden, care a murit de cancer la creier în 2015. Ashley Biden este fiica lui Joe și Jill Biden. Ea este sora vitregă a lui Beau Biden, Hunter Biden și Naomi Christina Biden, copiii lui Joe Biden și ai soției sale decedate, Neilia Hunter Biden.
Potrivit presei străine, Ashley Biden, fiica fostului președinte Joe Biden și a primei doamne Jill Biden, a depus cererea de divorț de soțul ei, dr. Howard Krein, luni, 11 august 2025. În aceeași zi în care a decis să divorțeze oficial, Ashley Biden a postat pe Instagram o poveste – care a fost ștearsă ulterior – în care apare în timp ce se plimbă prin parc, cu melodia „Freedom” (n.r libertate) a artistei Beyonce pe fundal.
Ea a distribuit, de asemenea, o postare cu textul: „O nouă viață, un nou început înseamnă noi limite. Noi moduri de a fi care nu vor arăta și nu vor suna ca înainte”, pe melodia „Freedom Time” a lui Lauryn Hill.
Ashley Biden este asistentă socială și activistă, care a rămas în mare parte în afara atenției publice. Are o diplomă de licență de la Universitatea Tulane și un master în asistență socială de la Universitatea din Pennsylvania. Ashley Biden a lucrat în cadrul departamentului de educație al Departamentului Serviciilor pentru Copii, Tineret și Familii din Delaware, unde a dezvoltat programe pentru copiii din sistemul de justiție juvenilă și din sistemul de plasament familial.
Ulterior, a ocupat funcția de director executiv al Centrului pentru Justiție din Delaware, care militează pentru reformarea justiției penale și oferă programe pentru persoanele afectate de sistemul de justiție penală. În 2019, a demisionat din funcția de la Centrul pentru Justiție din Delaware pentru a se dedica campaniei prezidențiale a tatălui său din 2020.
