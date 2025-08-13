Acasă » Altceva Podcast » Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun”

Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun”

De: Irina Vlad 13/08/2025 | 16:38
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun”
Joe Biden, al doilea din stânga, zâmbește alături de fiica sa Ashley, în timp ce Jill Biden este alături de ginelerele ei, Howard Krein/ sursă foto: Profimedia

Divorț cu răsunet în showbizul internațional! Ashley Biden, fiica cea mare a lui Joe Biden, fostul președinte SUA, divorțează după 13 ani de căsnicie de reputatul medic plastician Howard Krein. 

Ashley Biden, în vârstă de 44 de ani, s-a căsătorit cu chirurgul plastician – în vârstă de 58 de ani – în iunie 2012. Cei doi s-au cunoscut în 2010 prin intermediul fratele ei, Beau Biden, care a murit de cancer la creier în 2015. Ashley Biden este fiica lui Joe și Jill Biden. Ea este sora vitregă a lui Beau Biden, Hunter Biden și Naomi Christina Biden, copiii lui Joe Biden și ai soției sale decedate, Neilia Hunter Biden.

Fiica președintelui Joe Biden a divorțat după 13 ani de căsătorie

Potrivit presei străine, Ashley Biden, fiica fostului președinte Joe Biden și a primei doamne Jill Biden, a depus cererea de divorț de soțul ei, dr. Howard Krein, luni, 11 august 2025. În aceeași zi în care a decis să divorțeze oficial, Ashley Biden a postat pe Instagram o poveste – care a fost ștearsă ulterior – în care apare în timp ce se plimbă prin parc, cu melodia „Freedom” (n.r libertate) a artistei Beyonce pe fundal.

Ea a distribuit, de asemenea, o postare cu textul: „O nouă viață, un nou început înseamnă noi limite. Noi moduri de a fi care nu vor arăta și nu vor suna ca înainte”, pe melodia „Freedom Time” a lui Lauryn Hill.

Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog avertizează :„Să fim atenți la fenomenele extreme”
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R....
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Cu ce se ocupă Ashley Biden

Ashley Biden este asistentă socială și activistă, care a rămas în mare parte în afara atenției publice. Are o diplomă de licență de la Universitatea Tulane și un master în asistență socială de la Universitatea din Pennsylvania. Ashley Biden a lucrat în cadrul departamentului de educație al Departamentului Serviciilor pentru Copii, Tineret și Familii din Delaware, unde a dezvoltat programe pentru copiii din sistemul de justiție juvenilă și din sistemul de plasament familial.

Ulterior, a ocupat funcția de director executiv al Centrului pentru Justiție din Delaware, care militează pentru reformarea justiției penale și oferă programe pentru persoanele afectate de sistemul de justiție penală. În 2019, a demisionat din funcția de la Centrul pentru Justiție din Delaware pentru a se dedica campaniei prezidențiale a tatălui său din 2020.

Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”

Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus ADIO, după aproape un an de căsnicie: ”Nu vreau s-o fac să sufere”

Tags:
Iți recomandăm
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
Știri
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
Fără bilet de trimitere la medic! Românii care nu mai au nevoie, în urma deciziei Ministerului Sănătății
Știri
Fără bilet de trimitere la medic! Românii care nu mai au nevoie, în urma deciziei Ministerului Sănătății
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de...
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog avertizează :„Să fim atenți la fenomenele extreme”
Gandul.ro
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R....
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment secret cu o comoară în interior
Antena 3
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment...
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Digi 24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”....
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Digi24
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef...
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în bănci
kanald.ro
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
kfetele.ro
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
go4it.ro
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu...
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor:...
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Capital.ro
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Primele facturi după plafonare. Românii se confruntă cu sume neașteptat de mari
evz.ro
Primele facturi după plafonare. Românii se confruntă cu sume neașteptat de mari
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
Gandul.ro
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat...
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt,...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
radioimpuls.ro
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de...
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și...
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI...
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în soare. Danir a murit în chinuri
Yellow News
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde
Motivul REAL pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 22 de ani. A spus TOT ...
Motivul REAL pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 22 de ani. A spus TOT abia acum: ”Am știut de la bun început”
Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit ...
Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit buzele, mâinile”
(P) Ne distrăm cu Xbraker, live, de la 19:00! Vezi care sunt SuperJocurile ediției
(P) Ne distrăm cu Xbraker, live, de la 19:00! Vezi care sunt SuperJocurile ediției
Vezi toate știrile
×