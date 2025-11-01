Acasă » Știri » Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au vrut să facă apoi cu banii

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 10:54
Un caz de-a dreptul șocant s-a petrecut în Gorj. Un cuplu este acuzat că și-ar fi vândut copilul pentru suma de 7.000 de euro. Ce urma să facă cu acești bani vedeți în articol!

Polițiștii din Gorj au intervenit de urgență, după ce au aflat că cei doi plănuiau să își vândă copilul. Potrivit anchetatorilor, tânărul de 21 de ani și iubita sa, în vârstă de 18 ani, formau un cuplu de mai bine de trei ani. Bărbatul ar fi obligat-o pe partenera lui să practice prostituția pentru bani.

În luna august 2025, tânărul de 21 de ani și-ar fi dat fiul, în vârstă de doar trei săptămâni, unui bărbat de 47 de ani de la care ar fi primit suma de 7.000 de euro. Cu acești bani, cuplul ar fi dorit să își cumpere o mașină. Numele bărbatului de 47 de ani ar fi fost scris și pe certificatul de naștere al micuțului. După aceea, bărbatul ar fi mers la un notar din Cluj, spunând că este tatăl copilului, și ar fi împuternicit-o pe tânăra de 18 ani să îi facă pașaport pentru ca bebelușul să poată fi scos din țară.

Procurorii au făcut percheziții la locuința bărbatului de 47 de ani, unde au găsit copilul de trei săptămâni, iar oamenii legii l-au preluat în regim de urgență. De asemenea, bărbatul a fost reținut. Tânărul de 21 de ani, cât și iubita acestuia, ar fi folosit suma de 7.000 de euro pentru a-și cumpăra o mașină. Procurorii au cerut arestarea preventivă a celor doi tineri.

”Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, începând cu vara anului 2024, un bărbat de 21 de ani, cercetat în cauză, ar fi transportat şi adăpostit în diverse locaţii o femeie de 18 ani, cercetată şi ea în cauză, cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ trei ani, obligând-o să practice prostituţia în folosul lui material. Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi bărbat ar fi determinat-o pe femeie să îl transfere pe fiul lor minor, de trei săptămâni, către un alt bărbat, de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Femeia ar fi declarat, în fals, la oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatul de naştere al minorului. Suma de bani obţinută ar fi fost utilizată de cei doi concubini pentru achiziţionarea unui autoturism”, au transmis procurorii.

×