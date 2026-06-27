Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani din relația cu Cătălin Scărlătescu a făcut-o să privească altfel iubirea

Doina Teodoru face dezvăluiri senzaționale în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv”! Actrița vorbește deschis despre cea mai mediatizată relație din viața sa, expunerea care a luat-o prin surprindere, diferența de vârstă de 17 ani, logodna care nu s-a transformat niciodată în nuntă, despărțirea de Cătălin Scărlătescu și motivele pentru care nu își mai dorește o relație cu o persoană publică.

Interviul integral poate fi urmărit în „Cancan Exclusiv”, Duminică, 28 iunie, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Doina Teodoru este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, apreciată pentru naturalețea, umorul și autenticitatea cu care cucerește publicul, atât pe scenă, cât și pe micul ecran. Actrița a acceptat să vorbească fără ocolișuri despre cele mai importante momente din viața sa. De la carieră și provocările celebrității, până la relația cu Cătălin Scărlătescu

„Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”

CANCAN: Această relație de fapt a fost prea mult expusă pentru tine? Că vorbeai mai devreme că tu ești o fată care stă în cămăruța ei.

Doina Teodoru: Da, a fost foarte multă expunere pentru mine deodată. Pentru mine viața privată este viață privată.

CANCAN: Te așteptai la așa multă expunere?

Doina Teodoru: Nu m-am gândit la asta și rău am făcut.

CANCAN: Dacă te gândeai, te dădeai la o parte?

Doina Teodoru: Relația a ieșit la iveală mult mai devreme decât mi-am dorit eu. Eram într-o perioadă de tatonare atunci, nu era stabilită relația și au apărut niște fotografii cu noi, cred că la voi, prietenii mei. (RÂDE)

CANCAN: Citeai despre viața ta în ziare?

Doina Teodoru: Cătălin citea și îmi spunea. A fost destul de mediatizată pentru că era diferența asta de vârstă care pentru România este șocantă.

CANCAN: Să vorbim puțin despre diferența asta de vârstă, în general. Cum ţi se pare după experiența aceasta?

Doina Teodoru: Acum îmi dau seama că nu contează vârsta.

CANCAN: Ce diferență era?

Doina Teodoru: 17 ani. Este o diferență mare, dar mi-am dat seama că chiar nu contează, bărbații sunt la fel la orice vârstă. Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea ca să mă bucur de el cât mai mult timp, nu?

CANCAN: Uite ce îmi faci acum, mi-ai ridicat-o la fileu.

Doina Teodoru: Adică aș prefera să îmbătrânim împreună.

CANCAN: Și nu puteai?

Doina Teodoru: Da, ba da, dar aș prefera să fie mai apropiat de vârstă.

CANCAN: Voi ați fost și în acest concurs Asia Express, se resimțea diferența?

Doina Teodoru: Mai nu. Bine, era puțin mai plinuț și a fost greu la început.

CANCAN: Eu am stabilit cu tine așa… mai vin, dar nu mă întrebi, nu știu ce. Și eu am zis ok, nu întreb, ca să nu se supere fata și să plece. Și acum mi le ridici la fileu. Eu ce să fac???

Doina Teodoru: Dar de ce? Este adevărat. Când ai de alergat atâta, ce faci? Trebuie să-i dai. Și el chiar a slăbit atunci vreo 10 kg. Și el se simțea mai bine. Eu nu mă uit după aspectul fizic, că asta trece, mă interesează alte lucruri. Am o mică chestie pentru bărbații care au umor și care au un anumit farmec. Pic la astea.

CANCAN: Cum a fost experienţa?

Doina Teodoru: Nici nu știu dacă a fost o chestie pozitivă sau negativă, dar a fost riscant pentru că noi am plecat ca și cuplu la puțin timp după ce s-a oficializat această relație. Această fază de „lună de miere” s-a distrus foarte repede cu această emisiune. Este un concurs de anduranță fizică, psihică, nu ai timp să te ocrotești prea mult.

CANCAN: A contribuit la ruptura voastră cumva, simți asta?

Doina Teodoru: Nu știu. A accelerat într-adevăr evoluția relației, pot spune. Am continuat după încă 2 ani și jumătate.

CANCAN: În ce relații ai rămas cu Cătălin?

Doina Teodoru: În relații ok, oameni normali. Ne salutăm, bună, bună.

CANCAN: De ce v-aţi despărțit?

Doina Teodoru: Ne-am despărțit pentru că relația nu mergea într-o direcție sănătoasă.

CANCAN: Urma o nuntă?

Doina Teodoru: Da, da. Și bine că nu a urmat, ca să nu se întâmple ruptura mai târziu. Am fost logodiți un an de zile.

„Ne-am despărțit pentru că relația nu mergea într-o direcție sănătoasă”

CANCAN: Tu ai vrut să pui capăt relației?

Doina Teodoru: Ce mai contează. A fost o relație care ne-a marcat pe amândoi, am fost împreună 4 ani. Altă chestie haioasă apropo de cum te percepe lumea. După ce s-a aflat în presă că eu și Cătălin nu mai suntem împreună, am început să primesc multe mesaje de la bărbați fără păr. Numai bărbați chei. Zic: dar de ce? Bine, dacă au văzut că am fost cu Cătălin, s-au gândit că asta este tipologia mea, dar nu este.

CANCAN: Păi hai să lămurim, ce îți plăcea la Cătălin?

Doina Teodoru: Îmi plăcea că era foarte pasionat de ceea ce făcea și pentru mine este important asta. Orice ar face, dacă face și este pasionat, pe mine mă atrage. Orice om ar trebui să facă asta.

CANCAN: S-a aflat în presă imediat când v-ați despărțit?

Doina Teodoru: Nu. După. Am reușit să țin ascunsă despărțirea. Da. M-am mutat. Am găsit un apartament foarte frumos. Stăteam împreună. Mi-am luat după un apartament singură.

CANCAN: Mai vrei relație cu persoane publice?

Doina Teodoru: Nu. Nu mai vreau această expunere, că este foarte obositoare pentru mine.

CANCAN: La ce vârstă vrei să te măriți?

Doina Teodoru: Nu mi-am pus o vârstă. Știi când vreau să mă mărit? Când o să fiu cu cineva și o să fiu fericită și o să vreau să îmi împart viața pe termen lung, atunci vreau să mă mărit, nu știu când se întâmplă asta.

NU RATA: DOINA TEODORU, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ DESPĂRȚIREA DE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU: ”MI-AȘ DORI FOARTE MULT UN BĂRBAT STABIL EMOȚIONAL ȘI PSIHIC”

CITEŞTE ŞI: CU CINE A PLECAT DOINA TEODORU ÎN VACANȚĂ. NU-I PASĂ CĂ SCĂRLĂTESCU S-A AFIȘAT CU NOUA IUBITĂ!