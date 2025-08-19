Doliu în baschetul american! Un jucător de numai 22 de ani a murit înecat

Jucătorul de baschet Deng Mayar de la Universitatea din Nebraska, Omaha, a murit sâmbătă într-un tragic accident. Tânărul avea doar 22 de ani.

Mayar înota împreună cu un prieten atunci când, din cauze încă neelucidate, s-a înecat. Poliția a primit un apel la 911 sâmbătă la ora 17:45, în care era anunțată că două persoane se aflau în pericol în lacul de acumulare Blackridge din Herriman, Utah. la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Salt Lake City, informează TMZ.

Forțele de ordine au transmis aă că prietenul lui Mayar, Sa Mafutaga, l-a văzut pe baschetbalist zbătându-se după ce a ajuns la țărm, așa că acesta a reintrat în apă în încercarea de a-l salva pe Deng, care s-a scufundat la aproximativ 35 de metri distanță.

Martorii l-au văzut pe Mafutaga, care nu a putut ajunge la prietenul său, și au încercat să-l ajute, intrând și ei în apă în timpul tentativei de salvare. După câteva ore de căutări, Departamentul de Pompieri South Jordan și echipa de scafandri a Patrulei Rutiere din Utah l-au localizat pe Mayar, la ora 23:00. Acesta a fost declarat mort.

Poliția investighează încă incidentul și spune că „lacul de acumulare Blackridge va rămâne închis până la o nouă notificare din partea autorităților locale din Herriman”, mai notează sursa citată.

Mayar și-a petrecut primele două sezoane ca jucător de baschet la Universitatea din Dakota de Nord. El s-a transferat la Omaha în extrasezonul trecut urma să înceapă să joace din începând cu această toamnă.

„Întreaga noastră echipă este devastată să afle de trecerea în neființă a lui Deng. După ce am concurat împotriva lui timp de doi ani, am fost încântați să-l adăugăm în echipa noastră și a făcut progrese extraordinare în această vară. A fost o bucurie să fiu alături de Deng. Ne va lipsi foarte mult. Jodi și cu mine, împreună cu întregul nostru staff, trimitem gândurile și rugăciunile noastre familiei, prietenilor și coechipierilor lui Deng”, a declarat antrenorul echipei Omaha, Chris Crutchfield.

