Acasă » Știri » Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani

Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 21:50
Fostul portar și căpitan al naționalei de fotbal a Bulgariei, Borislav Mihailov, a murit la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit, în noiembrie anul trecut, un accident vascular cerebral din care nu și-a mai revenit. Moartea sa a lăsat o urmă adâncă în fotbalul bulgar, iar comunitatea sportivă îl comemorează ca pe o legendă a „generației de aur”.

De-a lungul carierei, Borislav Mihailov a fost o figură emblematică a „generației de aur” a Bulgariei, care a ajuns în semifinale la Cupa Mondială din 1994, participând și la turneele din 1986 și Euro 1996. La nivel de club, s-a remarcat la Levski Sofia, unde a jucat 243 de meciuri, câștigând trei titluri naționale și trei cupe, și a evoluat în mai multe campionate europene, fiind ales Fotbalistul Anului în Bulgaria în 1986.

La nivel de club, a strălucit la Levski Sofia, câștigând trei titluri și trei Cupe, și a mai evoluat în Portugalia, Franța, Anglia și Elveția. După retragere, și-a continuat implicarea în fotbal, devenind președinte al Federației Bulgare de Fotbal și membru al Comitetului Executiv UEFA.

Mesaje de regret în urma decesului legendei fotbalului

Gheorghi Ivanov, președintele Federației de Fotbal din Bulgaria, a transmis un mesaj emoționant, exprimând condoleanțe familiei și apropiaților și subliniind impactul negativ al calomniilor din ultimii ani asupra fostului portar.

„Borislav Mihaylov este o persoană excepțională, a cărei moarte ar trebui să o regretăm cu toții. În primul rând, vreau să transmit condoleanțe familiei sale, tuturor prietenilor apropiați. Dar trebuie să ne dăm seama cu toții că toate aceste calomnii din ultimii ani și minciuni împotriva sa au dus la starea sa. Iar oamenii care îl omagiază acum știu că sunt în mare măsură de vină pentru ceea ce i s-a întâmplat. Pot, dacă doriți, să vă spun pe nume, dar nu astăzi.

Borislav Mihaylov a fost președintele Federației Bulgare de Fotbal timp de 18 ani. S-au făcut multe lucruri, dar în ultimii ani a fost pătat de calomnii și minciuni. Unii oameni ar trebui să regrete personal ceea ce au făcut”, a declarat Gheorghi Ivanov, președintele Federației de Fotbal din Bulgaria.
Tags:

