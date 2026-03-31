Scenariu de coșmar în Târnăveni. Ce spun noile informații despre cele două fetițe

Cele două fetițe dispărute din Târnăveni au fost găsite după aproximativ 24 de ore de căutări intense, spre ușurarea familiilor și a autorităților. Micuțele, în vârstă de 4 și 5 ani, au fost descoperite în viață, însă vizibil afectate de experiența prin care au trecut. În momentul în care au fost găsite, erau speriate, murdare și se țineau strâns de mână.

După dispariția lor din curtea casei, întreaga comunitate, dar și o mare parte din țară, a fost în alertă. Din fericire, copilele au fost recuperate și au ajuns înapoi la familiile lor, fiind în afara oricărui pericol.

Ce au povestit fetițele despre dispariția lor

Cu toate acestea, relatările lor sugerează că au trecut prin momente dificile. Mama uneia dintre fete a povestit că fiica ei i-ar fi spus că, la un moment dat, cineva le-ar fi acoperit ochii, însă femeia consideră puțin probabil ca o altă fetiță să fi putut face acest lucru.

„Rebeca mi-a zis că ea se juca cu o fetiță, iar după aceea, înainte să plece, fetița le-a legat la ochi. Dar copila nu avea cum să le lege la ochi pentru că era și ea destul de mică, a declarat mama uneia dintre fetițe.

În plus, copila ar fi menționat că a dormit pe o suprafață dură, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la locul în care au petrecut noaptea.

„Rebeca mi-a zis: >. Afară nu avea cum să fie pe ciment“, a mai transmis femeia.

Cele două au fost găsite de un pădurar, care le-a observat în pădure, plângând și tremurând de frig. Bărbatul le-a ajutat imediat, le-a încălzit și a anunțat autoritățile, transportându-le până într-un loc sigur. Intervenția sa rapidă a contribuit decisiv la salvarea fetițelor.

„În pădure am constatat două fetițe care plângeau, erau înghețate de frig. Văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetițele și mesajul din RO-Alert care a fost dat aseară, mi-am dat seama că fetițele respective sunt cele căutate. Le-am îmbrăcat, le-am luat în brațe pe amândouă, am sunat la poliție, m-am deplasat trei kilometri, le-am transportat în spate. Fetițele sunt bine în acest moment”, a declarat pădurarul care le-a găsit pe fetițe.

CITEȘTE ȘI: Ce făceau Rebeca și Melisa când au fost găsite. Declarațiile pădurarului care le-a salvat

Ghid turistic, atacat de urs într-o pădure din Mureș! Bărbatul a ajuns la spital cu numeroase răni