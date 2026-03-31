Scenariu de coșmar în Târnăveni. Ce spun noile informații despre cele două fetițe

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 23:03
Ce au povestit fetițele despre dispariția lor

Cele două fetițe dispărute din Târnăveni au fost găsite după aproximativ 24 de ore de căutări intense, spre ușurarea familiilor și a autorităților. Micuțele, în vârstă de 4 și 5 ani, au fost descoperite în viață, însă vizibil afectate de experiența prin care au trecut. În momentul în care au fost găsite, erau speriate, murdare și se țineau strâns de mână.

După dispariția lor din curtea casei, întreaga comunitate, dar și o mare parte din țară, a fost în alertă. Din fericire, copilele au fost recuperate și au ajuns înapoi la familiile lor, fiind în afara oricărui pericol.

Cu toate acestea, relatările lor sugerează că au trecut prin momente dificile. Mama uneia dintre fete a povestit că fiica ei i-ar fi spus că, la un moment dat, cineva le-ar fi acoperit ochii, însă femeia consideră puțin probabil ca o altă fetiță să fi putut face acest lucru.

„Rebeca mi-a zis că ea se juca cu o fetiță, iar după aceea, înainte să plece, fetița le-a legat la ochi. Dar copila nu avea cum să le lege la ochi pentru că era și ea destul de mică, a declarat mama uneia dintre fetițe.

În plus, copila ar fi menționat că a dormit pe o suprafață dură, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la locul în care au petrecut noaptea.

„Rebeca mi-a zis: >. Afară nu avea cum să fie pe ciment“, a mai transmis femeia.

Sursa foto; Poliția Română

Cele două au fost găsite de un pădurar, care le-a observat în pădure, plângând și tremurând de frig. Bărbatul le-a ajutat imediat, le-a încălzit și a anunțat autoritățile, transportându-le până într-un loc sigur. Intervenția sa rapidă a contribuit decisiv la salvarea fetițelor.

„În pădure am constatat două fetițe care plângeau, erau înghețate de frig. Văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetițele și mesajul din RO-Alert care a fost dat aseară, mi-am dat seama că fetițele respective sunt cele căutate. Le-am îmbrăcat, le-am luat în brațe pe amândouă, am sunat la poliție, m-am deplasat trei kilometri, le-am transportat în spate. Fetițele sunt bine în acest moment”, a declarat pădurarul care le-a găsit pe fetițe.

CITEȘTE ȘI: Ce făceau Rebeca și Melisa când au fost găsite. Declarațiile pădurarului care le-a salvat

Ghid turistic, atacat de urs într-o pădure din Mureș! Bărbatul a ajuns la spital cu numeroase răni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Știri
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Știri
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar...
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Pătraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameză din bani publici. Gândul publică sumele
Gandul.ro
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
Click.ro
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Pătraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameză din bani publici. Gândul publică sumele
Gandul.ro
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, tot mai evidentă. Fratele regelui ar fi ajuns să ...
Căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, tot mai evidentă. Fratele regelui ar fi ajuns să se folosească de o rulotă
Nu e săpun obișnuit, dar face minuni. Obiectul care îți scoate mirosul de pe mâini
Nu e săpun obișnuit, dar face minuni. Obiectul care îți scoate mirosul de pe mâini
Bettyshor l-a prins în plasă pe „Aquaman”! De data asta a renunțat la trapperi și luptători
Bettyshor l-a prins în plasă pe „Aquaman”! De data asta a renunțat la trapperi și luptători
După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă ...
După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă tem de ea, cred că ar putea să îmi facă rău”
Vezi toate știrile