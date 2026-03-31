O fată de 16 ani din Marea Britanie a fost înjunghiată . Tânăra a murit, iar mai multe persoane au fost arestate

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 17:50
O fată de 16 ani a fost înjunghiată mortal în Marea Britanie/ Sursa: Instagram

O tragedie a avut loc în Marea Britanie. O dispută din cauza unui băiat a dus la moartea unei tinere de doar 16 ani. Apropiații și familia sunt în stare de șoc.

Un incident devastator a avut loc în Marea Britanie. O adolescentă a fost înjunghiată în spate, după o ceartă aprinsă cu alți tineri. Cauza disputei ar fi un alt băiat, însă nu au fost date mai multe informații. Mai mulți adolescenți implicați în acest caz au fost trimiși în fața judecătorului pentru fapta de omor. Fata nu a supraviețuit în urma atacului și a murit la scurt timp după ce a fost dusă la spital, potrivit BBC.

 

Fată înjunghiată în Marea Britanie

 

Chloe Watson Dransfield, o fată de 16 ani din Leeds, Marea Britanie, a fost înjunghiată mortal în spate. Victima a fost găsită sâmbătă, 28 martie, pe Kennerleigh Avenue, în Austhorpe. Trei tineri au fost implicați în această crimă, iar motivul ar fi fost o ceartă care a avut loc din cauza unui alt băiat. Kayla Smith, de 18 ani, Archie Rycroft, de 19 ani, și un băiat de 17 ani sunt cei care au comis fapta și au fost trimiși în fața unui judecător la Tribunalul Magistrates din Leeds.

Smith și Rycroft au fost puși sub arest preventiv, iar cel de-al treilea suspect de 17 ani a fost trimis într-un centru de detenție securizat. El va sta acolo până la următoarea audiere, care va avea loc în cursul zilei de joi, 2 aprilie. Acesta a mai avut probleme cu legea. El a pledat nevinovat pentru o acuzație separată de spargere a unei locuințe în luna august. La fel și Rycroft. Acesta a fost acuzat pentru mai multe infracțiuni, una de spargere și alta de furt. În urma audierilor, urmează să se stabilească cum vor plăti tinerii implicați.

 

Ce spune familia fetei

 

Familia fetei este în șoc. Luni, 30 martie, aceștia au postat un omagiu fiicei lor. Mama ei a declarat că nu poate trăi fără fata ei și că este prințesa familiei în continuare.

Prințesa mea frumoasă, Chloe. Nu pot exprima în cuvinte ce simt că nu mai ești aici cu mine. Ești viața mea, lumea mea, cea mai bună prietenă a mea și știu că și eu sunt a ta… Nu pot trăi fără tine – am nevoie de tine. Ești uimitoare, încrezătoare, loială, sinceră și o prințesă devotată familiei, a transmis mama fetei.

Și tatăl ei a făcut o declarație, la fel de emoționantă.

Ne lipsește fiecare lucru de la ea. Era frumoasă, plină de bucurie și avea o personalitate minunat de jucăușă. Chloe era iubită de toți cei care o cunoșteau, iar absența pe care o lasă în urmă este incomensurabilă. Ne va lipsi pentru totdeauna, nu va fi niciodată uitată. Te iubim mereu și pentru totdeauna, a spus tatăl ei.

VEZI ȘI: Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal

Caz șocant în Timișoara! Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o

Iți recomandăm
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
Știri
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi
Știri
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe…
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
Gandul.ro
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026....
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
Gandul.ro
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep ...
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi
Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026
Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026
1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă ...
1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca
Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii ...
Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii au ajuns la un nigerian care opera toată înşelătoria
(P) Tipuri de mobilier din inox care pot fi integrate într-un design de interior modern
(P) Tipuri de mobilier din inox care pot fi integrate într-un design de interior modern
Vezi toate știrile