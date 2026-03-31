O fată de 16 ani din Marea Britanie a fost înjunghiată . Tânăra a murit, iar mai multe persoane au fost arestate

O tragedie a avut loc în Marea Britanie. O dispută din cauza unui băiat a dus la moartea unei tinere de doar 16 ani. Apropiații și familia sunt în stare de șoc.

Un incident devastator a avut loc în Marea Britanie. O adolescentă a fost înjunghiată în spate, după o ceartă aprinsă cu alți tineri. Cauza disputei ar fi un alt băiat, însă nu au fost date mai multe informații. Mai mulți adolescenți implicați în acest caz au fost trimiși în fața judecătorului pentru fapta de omor. Fata nu a supraviețuit în urma atacului și a murit la scurt timp după ce a fost dusă la spital, potrivit BBC.

Fată înjunghiată în Marea Britanie

Chloe Watson Dransfield, o fată de 16 ani din Leeds, Marea Britanie, a fost înjunghiată mortal în spate. Victima a fost găsită sâmbătă, 28 martie, pe Kennerleigh Avenue, în Austhorpe. Trei tineri au fost implicați în această crimă, iar motivul ar fi fost o ceartă care a avut loc din cauza unui alt băiat. Kayla Smith, de 18 ani, Archie Rycroft, de 19 ani, și un băiat de 17 ani sunt cei care au comis fapta și au fost trimiși în fața unui judecător la Tribunalul Magistrates din Leeds.

Smith și Rycroft au fost puși sub arest preventiv, iar cel de-al treilea suspect de 17 ani a fost trimis într-un centru de detenție securizat. El va sta acolo până la următoarea audiere, care va avea loc în cursul zilei de joi, 2 aprilie. Acesta a mai avut probleme cu legea. El a pledat nevinovat pentru o acuzație separată de spargere a unei locuințe în luna august. La fel și Rycroft. Acesta a fost acuzat pentru mai multe infracțiuni, una de spargere și alta de furt. În urma audierilor, urmează să se stabilească cum vor plăti tinerii implicați.

Ce spune familia fetei

Familia fetei este în șoc. Luni, 30 martie, aceștia au postat un omagiu fiicei lor. Mama ei a declarat că nu poate trăi fără fata ei și că este prințesa familiei în continuare.

Prințesa mea frumoasă, Chloe. Nu pot exprima în cuvinte ce simt că nu mai ești aici cu mine. Ești viața mea, lumea mea, cea mai bună prietenă a mea și știu că și eu sunt a ta… Nu pot trăi fără tine – am nevoie de tine. Ești uimitoare, încrezătoare, loială, sinceră și o prințesă devotată familiei, a transmis mama fetei.

Și tatăl ei a făcut o declarație, la fel de emoționantă.

Ne lipsește fiecare lucru de la ea. Era frumoasă, plină de bucurie și avea o personalitate minunat de jucăușă. Chloe era iubită de toți cei care o cunoșteau, iar absența pe care o lasă în urmă este incomensurabilă. Ne va lipsi pentru totdeauna, nu va fi niciodată uitată. Te iubim mereu și pentru totdeauna, a spus tatăl ei.

