Doliu în lumea cinematografiei! Un actor emblematic a murit la vârsta de 80 de ani

Popularul actor britanic Julian Holloway, care a jucat în opt filme din seria de comedii “Carry On” și în seriale TV precum “The Sweeney” și “Doctor Who”, a încetat din viață, la vârsta de 80 de ani.

Agenții actorului au confirmat că Holloway a murit după o scurtă boală într-un spital din Bournemouth, din zona Dorset din Anglia, pe 16 februarie, conform THE GUARDIAN.

Actorul fusese o prezență de bază în comediile “Carry On”, în perioada lor cea mai populară, jucând în filme precum “Carry On Camping” și “Carry On Up the Khyber”.

Născut în 1944 în Oxfordshire, Julian era fiul unui alt star – actorul Stanley Holloway din “My Fair Lady”. Holloway a studiat la Royal Academy of Dramatic Art, înainte de a-și începe cariera jucând în sitcomul “Our Man Higgins” în 1962.

După aceea, Holloway a apărut alături de Kenneth Williams și Charles Hawtrey în filmele “Carry On”, precum și ca invitat în “The Sweeney”, “Porridge” și “Whatever Happened to the Likely Lads?”.

A avut, de asemenea, un rol important în filmul de tribunal din anii 1960 “Hostile Witness” și a apărut în filmul polițist “Rough Cut” al lui Burt Reynolds și în “The Great Rock ‘n’ Roll Swindle”, un documentar despre trupa Sex Pistols.

Ce carieră a avut actorul britanic la Hollywood

În partea a doua a carierei, Holloway s-a mutat în California și a avut o carieră de succes ca actor de voce, inclusiv “Where’s Waldo” și 55 din cele 65 de episoade ale “James Bond Jr.”, un serial american animat bazat pe franciza James Bond.

De asemenea, Julian i-a dat voce lui Siegfried Fischbacher în filmul “Father of the Pride”, din 2004, și prim-ministrului Almec în mai multe episoade ale serialului de lungă durată “Star Wars: The Clone Wars”.

Holloway a mai apărut în producțiile cinematografice “The Rum Diary”, cu Johnny Depp, și “A Christmas Carol”, cu Jim Carrey.

Holloway a fost tatăl modelului și scriitoarei Sophie Dahl, după o relație cu mama ei, Tessa Dahl, în 1976. La rândul ei, și Tessa era fiica unei celebrități – autorul de cărți pentru copii Roald Dahl.

Sarah Douglas, actrița din “Superman”, care a lucrat pentru prima dată cu Holloway în anii 1970, l-a descris pe regretatul actor ca fiind „cel mai spiritual dintre bărbați … a fost un prieten la bine și la greu”.

