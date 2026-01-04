Doliu în lumea fotbalului! A murit selecționerul ”Generației de Aur” a Bulgariei

Doliu în fotbal după decesul unei mari personalități. În data de 3 ianuarie 2026, la vârsta de 80 de ani, s-a stins din viață Dimitar Penv, selecționerul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai mare performanță din istorie, locul patru la Campionatul Mondial din 1994.

Anul 1994 a rămas unul de referință pentru fotbalul bulgar, fiind încununat și de câștigarea Balonului de Aur de către Hristo Stoicikov. Din acea generație de aur au mai făcut parte nume importante precum Balakov, Kostadinov, Lubo Penev sau Lecikov. Dimitar Penev a fost selecționer al Bulgariei între 1991 și 1996, iar la nivel de club a antrenat echipe precum ȚSKA Sofia, în mai multe perioade, Al Nassr și Liaoning.

„Uriaș! Cel mai mare! Patriarhul fotbalului nostru! Omul care ne-a adus pe locul patru în lume! Omul care ne-a construit pe zeci de oameni, atât ca indivizi, cât și ca sportivi! Odihnește-te în pace, Seniorule! Nu vei fi uitat niciodată!”, este mesajul lui Hristo Stoicikov pe Facebook.

Dimitar Penev a avut o carieră remarcabilă și ca jucător. El a evoluat de 329 de ori pentru ȚSKA Sofia, cucerind 7 titluri de campion și 5 Cupe ale Bulgariei, fiind desemnat de două ori fotbalistul anului. Pentru echipa națională a bifat 90 de selecții și a participat la trei Campionate Mondiale consecutive.

„Cu mare tristețe și durere vă informăm despre moartea lui Dimităr Penev, care a plecat dintre noi azi, 3 ianuarie 2026, la 80 de ani. Pierdem unul dintre cele mai mari nume din istoria ŢSKA, ale fotbalului bulgar. Inimile noastre sângerează și durerea noastră este de neconsolat. Suntem mândri că a fost unul dintre noi. Că el a fost exemplul nostru, inspirația noastră, eroul nostru. Era unchiul nostru Mitko. Unicul Dimitar Penev ne va fi mereu alături, în amintiri, în viața de zi cu zi, în gândurile noastre! Drum luminos, om mare! Nu te vom uita niciodată! Dimitar Penev, pentru totdeauna unul dintre noi!”, a transmis, cu durere, clubul ȚSKA Sofia.

