Doliu în lumea sportului! Fotbalistul Christian Atsu a fost găsit mort sub dărâmăturile din Turcia

Cunoscutul fotbalist Christian Atsu s-a stins din viață, la doar 31 de ani, după ce a fost prins sub dărâmăturile cutremurului din Turcia, din data de 6 februarie. Seismul, care s-a produs și în Siria, a avut magnitudinea de 7,8 grade. În prezent, sunt înregistrați 41.732 morți: 38.044 în Turcia și 3.688 în Siria.

Inițial, turcii anunțaseră faptul că fostul fotbalist al Chelsea a supraviețuit, însă Tuttomercatoweb a transmis că trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit sub dărâmături: ”Christian Atsu nu a supraviețuit. Corpul fostului fotbalist al lui Chelsea a fost găsit sub dărâmături, în Turcia”.

(CITEȘTE ȘI: ARMIN NICOARĂ ȘI CLAUDIA PUICAN, AFECTAȚI DE SEISMUL DE MARȚI. CUM AU DECIS SĂ SE APERE DE ALTE POSIBILE CUTREMURE)

Fotbalistul Christian Atsu a fost găsit fără suflare

Pe data de 10 ianuarie, fotbalistul abia împlinise vârsta de 31 de ani. De-a lungul carierei sale sportive, Christian Atsu a jucat la Vitesse, FC Porto, Rio Ave, Chelsea, Bournemouth, Malaga, Newcastle, Al Raed, Hatayspor și Everton.

View this post on Instagram A post shared by TMW – Pagina Ufficiale (@tuttomercatoweb_com)

În urmă cu doar două săptămâni, jurnalistul turc Enes Ozdemir anunța că fotbalistul a fost găsit în viață sub dărâmături și transportat la spital.

„Vedeta lui Hatayspor, Christian Atsu, a fost scos de sub dărâmături! Atsu s-a accidentat la piciorul drept și respiră cu dificultate. El a fost transportat la spital”, transmitea Enes Ozdemir, potrivit prosport.ro.

După acest anunț, Marius Șumudică mărturisea că este un miracol faptul că fotbalistul Christian Atsu a supraviețuit cutremurului din Turcia. (VEZI ȘI: CE A SCRIS UN COPIL DIN TURCIA PE O FOAIE ÎNAINTE DE A MURI: „SUNTEM DOI FRAȚI CARE SE IUBESC”)

„Așa ceva nu are cum să nu te marcheze pe viață. Eu nu sunt turc, nu am casă acolo, nu am rude, dar faptul că știu oameni care trăiesc zonele alea și îmi revin în cap locuri prin care am umblat mă afectează foarte mult. Eu am alături de mine, în staff, un coleg turc și ajung și la mine multe informații, deoarce el este în permanență în legătură cu apropiații săi.

M-am bucurat enorm când mi-a spus că Atsu a scăpat cu viață dintr-un bloc de 13 etaje, mai ales că el stătea la etajul 9. Mi se pare un miracol! La fel m-am bucurat și când mi s-a spus că a fost salvat un bebeluș de două luni, în condițiile în care nimeni nu era foarte îmbrăcat. S-a întâmplat noaptea, oamenii erau în case, în pijama, dormeau…

Din păcat însă stau cu sufletul la gură să văd ce se întâmplă cu un fost jucător de-ai mei, un portar, care nu este de găsit. El și soția lui dormeau, iar când a început cutremurul el s-a trezit mai repede și s-a dus pe hol. Partea aia de bloc s-a prăbușit, iar cea în care era patul a rămas în picioare.

Sau cum să nu te afecteze emoțional când auzi că un fost coleg, Riza Calimbay, trăiește o asemenea tragedie încât să aibă 15 rude, parcă, dispărute. Aproape că nu-ți vine să crezi că omul poate trece peste asemenea tragedii. Dar nu ai încotro”, mărturisea Șumudică, antrenorul român de la Al Raed.