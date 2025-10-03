Doliu în politica românească! A murit mâna dreaptă a lui Ion Iliescu

Diplomația românească este în doliu după moartea lui Traian Chebeleu, care s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Cunoscut ca unul dintre cei mai importanți diplomați ai României, el a fost, între 1992 și 1996, consilier prezidențial și purtător de cuvânt al fostului șef al statului Ion Iliescu.

Fundaţia Europeană Titulescu a anunţat cu regret trecerea din viaţă a fostului purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu, Traian Chebeleu, la vârsta de 86 de ani. Acesta a ocupat mai multe funcții diplomatice și s-a făcut remarcat prin devotamentul faţă de ţară.

Traian Chebeleu și-a început activitatea în Ministerul Afacerilor Externe în anul 1964, apoi a lucrat atât în centrala MAE, cât și în misiuni externe. Între 1979 – 1986 a făcut parte din Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU, la New York, iar după Revoluţie, între 1990 și 1992, a fost director în MAE și şef de cabinet al ministrului de Externe.

În perioada 1992 – 1996, a ocupat funcţia de consilier prezidenţial și purtător de cuvânt al președintelui Ion Iliescu, având un rol important în conturarea și comunicarea politicii externe a României. Ulterior, între 1997 și 2001, a reprezentat România la Viena, ca reprezentant permanent pe lângă organizațiile internaționale, iar apoi a fost numit ambasador în Austria.

„Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră și profundă întristare încetarea din viață a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. Jurist, diplomat de carieră, a urcat din 1964 treptele ierarhiei în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind funcţii atât în Centrala MAE (secretar III, II, 1) cât și în misiunile din străinătate (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU-New York, 1979-1986). Între 1990-1992, a fost director în MAE, șef de cabinet al ministrului de Externe; apoi între 1992-1996, consilier prezidențial (Departamentul de politică externă) și purtător de cuvânt al Președintelui României”, au transmis reprezentanții Fundației Europene Titulescu.

Cum era descris Traian Chebeleu

Reprezentanții Fundației Europene Nicolae Titulescu au avut doar cuvinte de laudă pentru Traian Chebeleu considerându-l „un profesionist dedicat și devotat ţării sale, un negociator subtil și consecvent în apărarea intereselor naţionale. În calitatea sa de membru al FET a fost mereu aproape de problemele Fundației și ne-a sprijinit în realizarea obiectivelor majore ale acesteia participând la numeroase activităţi până în urmă cu două săptămâni.

Noi, membrii Fundației, îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă și sfaturile înţelepte și încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”

