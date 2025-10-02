Acasă » Știri » Matt Beard, fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea, a fost găsit MORT în casă. Avea doar 47 de ani!

De: Irina Vlad 02/10/2025 | 17:21
Matt Bread, fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea, s-a sinucis/ sursă foto: Profimedia

Este doliu în lumea sportului! Matt Beard, fostul antrenor al echipelor feminine de fotbal Liverpool și Chelsea, a murit la vârsta de 47 de ani. Bărbatul și-a pus capăt zilelor într-un mod cutremurător. 

Matt Beard a murit pe data de 20 septembrie 2025, la vârsta de 47 de ani. O anchetă a fost deschisă la Ruthin, în nordul Țării Galilor, unde medicul legist John Gittins a declarat că moartea fostului antrenor a fost cauzată de o leziune cerebrală gravă. Matt Bread a fost găsit spânzurat în locuința sa din Flintshire. A fost dus de urgență la spitalul din Chester, unde și-a dat ultima suflare câteva ore mai târziu.

După confirmarea decesului, fiul fostului antrenor a scris pe rețelele de socializare un mesaj dureros în care face un apel disperat către toți cei care se află în situații delicate, punând accent pe faptul că sinuciderea nu este o rezolvare pentru problemele cu care se confruntă.

”Sinuciderea nu este niciodată o soluție. Apelați la ajutor. Vă rugăm, nu vă luați viața. Ne lipești și tuturor ne este dor de tine, tată”.

Matt Beard a fost un gigant al Superligii feminine și cel mai de succes antrenor al echipei feminine din istoria Liverpoolului. Înaintea începerii tuturor meciurilor din Superliga feminină din 21 septembrie, s-a ținut un minut de reculegere.

Acesta a început să antreneze în anul 2008, atunci când a devenit cunoscut în fotbalul feminin prin Chelsea (în perioada 2009 – 2012). A mai antrenat pentru Millwall Lionesses, Reds și West Ham. Recent, Matt Bread fusese numit manager la Burnley, dar a demisionat după doar câteva luni.

Liverpool FC a emis, de asemenea, un comunicat după moartea lui Matt Beard, în care se spunea: „Gândurile tuturor celor din club sunt alături de familia și prietenii lui Matt în acest moment devastator. Matt nu a fost doar un manager extrem de dedicat și de succes, ci și o persoană cu o integritate și o căldură autentică, care va rămâne întotdeauna în memoria tuturor celor cu care a lucrat la club”.

 

