Doliu la Opera Română! Sabin Francisc Pal s-a stins din viață: „După o lungă suferință...”

30/09/2025 | 11:48
Este doliu la Opera Română! Sabin Francisc Pal, fost membru al Corului din Iași s-a stins din viață. Anunțul trist ale decesului a fost făcut public de către colegii acestuia de la Opera Națională. Artistul a murit după o lungă suferință, iar cei apropiați l-au condus pe ultimul drum.

Artiștii de la Opera Națională Română sunt în doliu, după ce unul dintre foștii lor colegi a încetat din viață. Este vorba despre Sabin Francisc Pal, fost membru al Corului din Iași. Acesta a murit în urmă cu doar câteva zile.

Anunțul trist al decesului a fost făcut în mediul online de către colegii de breaslă. Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceștia au transmis că fostul lor coleg a trecut la cele veșnice, după o lungă suferință.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice și a fostului nostru coleg din Cor, artistul liric Sabin Francisc Pal. După o lungă suferință, Sabin Francisc a lăsat în urmă nu doar amintirea unei voci alături de care am împărtășit scena, ci și imaginea unui om bun, discret și devotat artei”, au transmis reprezentanții Operei Naționale Române Iași.

Sabin Francisc Pal a fost condus pe ultimul drum

Sabin Francisc Pal a fost condus pe ultimul drum luni, în data de 29 septembrie 2025. Rudele, prietenii și foștii colegi s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la regretatul artist.

Sabin Francisc Pal, fost membru al Corului din Iași, își doarme somnul de veci în Cimitirul „Buna Vestire”.

„Ne luăm rămas-bun cu recunoștință și durere, astăzi, de la ora 12:00, la Cimitirul “Buna Vestire”, păstrându-l în gând și în inimă. Condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se mai arată în mesajul publicat de Opera Națională Română Iași.

Cei care l-au cunoscut și admirat acceptă cu greu trecerea acestuia în neființă. Cauza decesului nu a fost făcută publică, însă colegii spun că acesta a murit după o lungă suferință, semn că ultimele zile din viața lui nu au fost unele prea ușoare.

