Doliu în politică! Senatorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la doar o zi după aniversarea sa

Senatorul Dan Claudiu Tănăsescu s-a stins din viață. Acesta împlinise cu o zi în urmă 88 de ani. El a avut o carieră impresionantă. A fost scriitor, medic și senator ani întregi.

Este doliu în lumea politicii! Fostul senator Dan Claudiu Tănăsescu a murit la doar o zi după aniversarea sa. Acesta împlinise 88 de ani, duminică, 26 aprilie. Anunțul a fost făcut de familia bărbatului pe rețelele de socializare prin intermediul unui mesaj plin de durere. Acum, se pregătesc să îi aducă un ultim omagiu și să îl conducă pe ultimul drum.

Dan Claudiu Tănăsescu a murit

Bărbatul a murit luni, 27 aprilie. Vestea că nu se mai află printre noi a șocat pe toată lumea, mai ales că în urmă cu o zi își celebra cea de-a 88-a aniversare. Anunțul a fost făcut de familia fostului senator printr-un mesaj emoționant postat în mediul online.

Cu profundă durere, familia anunță trecerea la viața veșnică a dr. Dan Claudiu Tănăsescu. Dumnezeu i-a împlinit dorința de a mai aniversa o dată viața – ieri a împlinit 88 de ani, iar astăzi, 27 aprilie, s-a înălțat la ceruri. Medic, scriitor și om dedicat comunității, lasă în urmă un gol imens și o moștenire de neprețuit. (…) Dumnezeu să-l odihnească în pace!, au transmis ei.

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face marți, 28 aprilie, la Capela Funerară Mogoșoaia. Ulterior, miercuri, 29 aprilie, bărbatul va fi înmormântat la ora 12:00, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1.

Cine a fost Dan Claudiu Tănăsescu

Pe lângă cariera sa de senator, Dan Tănăsescu a fost și scriitor. El a publicat 12 volume care au avut un succes necontestabil. Patru dintre acestea au fost premiate, iar printre cele mai apreciate a fost publicată la editura Velvet Story. Totuși, marea sa pasiune a fost medicina. Bărbatul a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în anul 1964, iar apoi a fost repartizat ca medic în Mărășești.

Apoi, a venit la București și a avut o carieră medicală deosebită până în anul 1990, atunci când a devenit primar al orașului Mogoșoaia, funcție pe care a deținut-o timp de 15 ani. În anul 2004, a fost ales ca senator în Parlamentul României în legislatura 2004-2008. De asemenea, a fost apropiat de mari scriitori precum Marin Preda și Fănuș Neagu.

VEZI ȘI: Mircea Răceanu, considerat unul dintre cei mai cunoscuți defectori ai României comuniste, a murit la 90 de ani. Unde se afla

Doliu în televiziunea americană. Darrell Sheets din emisiunea „Războiul depozitelor” a murit la 67 de ani