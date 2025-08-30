Acasă » Știri » Doliu în PSD! A murit Sorin Lazăr

Doliu în PSD! A murit Sorin Lazăr

De: Denisa Iordache 30/08/2025 | 20:53
Doliu în PSD! A murit Sorin Lazăr
Sursă: Gândul.ro

Este doliu în PSD! Directorul Oficiului pentru Registrul Comerțului Buzău, Sorin Lazăr, a încetat din viață în această dimineață, lăsând un gol în rândul colegilor și al comunității administrative.

Sorin Lazăr a murit pe un pat de spital din București, unde era internat la Terapie Intensivă. Decesul a survenit în urma unor complicații cardiace, generate de o afecțiune preexistentă, care i-a agravat rapid starea de sănătate în ultimele zile.

În vârstă de 57 de ani, Sorin Lazăr și-a dedicat aproape întreaga carieră instituției. A lucrat aici încă din 1990, iar din 2003 ocupa funcția de director. A fost membru PSD și fost consilier municipal, activând o perioadă și în aparatul central, ca director adjunct al Oficiului Național pentru Registrul Comerțului.

Doliu în PSD

Reprezentanții Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului au transmis un mesaj emoționant:

„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii în neființă a domnului Sorin LAZĂR, Director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău. Îi aducem un omagiu pentru întreaga sa activitate și pentru contribuția remarcabilă adusă instituției pe care a condus-o cu profesionalism și dăruire.

A fost un om respectat, un profesionist desăvârșit și un coleg apreciat de toți cei care l-au cunoscut! Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și lumina sufletului sau iar familiei îndoliate îi transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.”

Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade în septembrie
Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal....
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și...

Pregătirea profesională a lui Sorin Lazăr a fost solidă: licențiat în Economie la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și în Drept la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, absolvent de master în Puterea Executivă și Administrația Publică la SNSPA București. De-a lungul carierei, a participat la numeroase cursuri și seminare dedicate managementului, administrației publice și resurselor umane.

Recunoscut pentru competențele manageriale, capacitatea de a organiza și coordona echipe, precum și pentru perseverența cu care și-a îndeplinit responsabilitățile, Sorin Lazăr lasă un gol important în administrația buzoiană și în rândul colegilor săi de la Registrul Comerțului.

CITEȘTE ȘI:

Doliu la CFR! A murit fostul director Titi Irimia

Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fostul președinte al Unirii Alba Iulia

Tags:
Iți recomandăm
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură
Știri
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură
Fostul președinte al Parlamentului a fost asasinat! S-a întâmplat în plină stradă, în Ucraina
Știri
Fostul președinte al Parlamentului a fost asasinat! S-a întâmplat în plină stradă, în Ucraina
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Mediafax
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a...
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Mediafax
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Parteneri
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
Click.ro
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un om a murit şi doi sunt grav răniţi
Antena 3
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un...
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
Digi 24
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a...
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34 caz de femicid din România, de la începutul anului
kanald.ro
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34...
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
kfetele.ro
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni:
observatornews.ro
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo
Fanatik.ro
Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo
Topul marilor trădări din lumea fotbalului. Jucătorii care și-au părăsit soțiile pentru alte femei
Fanatik.ro
Topul marilor trădări din lumea fotbalului. Jucătorii care și-au părăsit soțiile pentru alte femei
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare. Admiratoarele roiau în jurul lui
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare....
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret FOTO
Romania TV
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Decizie pentru Ion Iliescu. Ce se întâmplă după moartea fostului președinte cu dosarele Revoluţiei şi Mineriadei
Capital.ro
Decizie pentru Ion Iliescu. Ce se întâmplă după moartea fostului președinte cu dosarele Revoluţiei şi...
Viscri, transformat într-o adevărată perlă a Transilvaniei. Cât costă o locuință în satul care l-a cucerit pe Regele Charles
evz.ro
Viscri, transformat într-o adevărată perlă a Transilvaniei. Cât costă o locuință în satul care l-a...
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
Gandul.ro
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul...
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
as.ro
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze...
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu...
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut:
radioimpuls.ro
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă....
Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe. A uitat deja de internaționalul francez
Fanatik.ro
Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe. A uitat deja de...
Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este marea favorită a bookmakerilor
Fanatik.ro
Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură
Fostul președinte al Parlamentului a fost asasinat! S-a întâmplat în plină stradă, în Ucraina
Fostul președinte al Parlamentului a fost asasinat! S-a întâmplat în plină stradă, în Ucraina
Echipa care s-a îngrășat la Asia Expres! “Noi furam și mâncare, după care o luam la pachet!”
Echipa care s-a îngrășat la Asia Expres! “Noi furam și mâncare, după care o luam la pachet!”
Gabriela Cristea, fițe de vedetă? Ce a putut să spună despre mâncarea din America
Gabriela Cristea, fițe de vedetă? Ce a putut să spună despre mâncarea din America
Gigi Becali, gest grotesc! Ce a putut să-i facă unui bărbat cunoscut, după ce a dat ochii cu el
Gigi Becali, gest grotesc! Ce a putut să-i facă unui bărbat cunoscut, după ce a dat ochii cu el
Ispita de la Insula iubirii 2025 acuzată ca prizează substanțe pe live! Imagini șocante
Ispita de la Insula iubirii 2025 acuzată ca prizează substanțe pe live! Imagini șocante
Vezi toate știrile
×