Doliu în PSD! A murit Sorin Lazăr

Este doliu în PSD! Directorul Oficiului pentru Registrul Comerțului Buzău, Sorin Lazăr, a încetat din viață în această dimineață, lăsând un gol în rândul colegilor și al comunității administrative.
Sorin Lazăr a murit pe un pat de spital din București, unde era internat la Terapie Intensivă. Decesul a survenit în urma unor complicații cardiace, generate de o afecțiune preexistentă, care i-a agravat rapid starea de sănătate în ultimele zile.
În vârstă de 57 de ani, Sorin Lazăr și-a dedicat aproape întreaga carieră instituției. A lucrat aici încă din 1990, iar din 2003 ocupa funcția de director. A fost membru PSD și fost consilier municipal, activând o perioadă și în aparatul central, ca director adjunct al Oficiului Național pentru Registrul Comerțului.
Reprezentanții Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului au transmis un mesaj emoționant:
„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii în neființă a domnului Sorin LAZĂR, Director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău. Îi aducem un omagiu pentru întreaga sa activitate și pentru contribuția remarcabilă adusă instituției pe care a condus-o cu profesionalism și dăruire.
A fost un om respectat, un profesionist desăvârșit și un coleg apreciat de toți cei care l-au cunoscut! Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și lumina sufletului sau iar familiei îndoliate îi transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.”
Pregătirea profesională a lui Sorin Lazăr a fost solidă: licențiat în Economie la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și în Drept la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, absolvent de master în Puterea Executivă și Administrația Publică la SNSPA București. De-a lungul carierei, a participat la numeroase cursuri și seminare dedicate managementului, administrației publice și resurselor umane.
Recunoscut pentru competențele manageriale, capacitatea de a organiza și coordona echipe, precum și pentru perseverența cu care și-a îndeplinit responsabilitățile, Sorin Lazăr lasă un gol important în administrația buzoiană și în rândul colegilor săi de la Registrul Comerțului.
