Doliu în PSD! A murit Sorin Lazăr

Este doliu în PSD! Directorul Oficiului pentru Registrul Comerțului Buzău, Sorin Lazăr, a încetat din viață în această dimineață, lăsând un gol în rândul colegilor și al comunității administrative.

Sorin Lazăr a murit pe un pat de spital din București, unde era internat la Terapie Intensivă. Decesul a survenit în urma unor complicații cardiace, generate de o afecțiune preexistentă, care i-a agravat rapid starea de sănătate în ultimele zile.

În vârstă de 57 de ani, Sorin Lazăr și-a dedicat aproape întreaga carieră instituției. A lucrat aici încă din 1990, iar din 2003 ocupa funcția de director. A fost membru PSD și fost consilier municipal, activând o perioadă și în aparatul central, ca director adjunct al Oficiului Național pentru Registrul Comerțului.

Doliu în PSD

Reprezentanții Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului au transmis un mesaj emoționant:

„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii în neființă a domnului Sorin LAZĂR, Director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău. Îi aducem un omagiu pentru întreaga sa activitate și pentru contribuția remarcabilă adusă instituției pe care a condus-o cu profesionalism și dăruire. A fost un om respectat, un profesionist desăvârșit și un coleg apreciat de toți cei care l-au cunoscut! Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și lumina sufletului sau iar familiei îndoliate îi transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.”

Pregătirea profesională a lui Sorin Lazăr a fost solidă: licențiat în Economie la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și în Drept la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, absolvent de master în Puterea Executivă și Administrația Publică la SNSPA București. De-a lungul carierei, a participat la numeroase cursuri și seminare dedicate managementului, administrației publice și resurselor umane.

Recunoscut pentru competențele manageriale, capacitatea de a organiza și coordona echipe, precum și pentru perseverența cu care și-a îndeplinit responsabilitățile, Sorin Lazăr lasă un gol important în administrația buzoiană și în rândul colegilor săi de la Registrul Comerțului.

