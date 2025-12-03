Acasă » Știri » Doliu în PSD! Corneliu Braia a fost găsit fără viață în casă

De: Irina Vlad 03/12/2025 | 12:21
Corneliu Braia avea 64 de ani/ sursă foto: captură video

Este doliu în politica din România! Corneliu Braia, unul dintre reprezentanții PSD în Valea Jiului, a murit la vârsta de 64 de ani. Politicianul a fost găsit fără viață în propria casă. 

Corneliu Braia, viceprimarul orașului Uricani, județul Hunedoara, a fost găsit fără viață în locuința sa. Deocamdată, nu se cunosc cauzele decesului. Reprezentantul PSD în Valea Jiului a murit la vârsta de 64 de ani.

Corneliu Braia  se afla la cel de-al șaselea mandat consecutiv de viceprimar al orașului Uricani. Colegii de muncă l-au văzut ultima dată pe viceprimar înainte de mini-vacanța de 1 decembrie și era așteptat să revină în primărie pe 2 decembrie.

Vestea morții sale a îndurerat întreaga comunitate din Valea Jiului. Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara a confirmat vestea și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați membrului PSD.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea și vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni. În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

 

