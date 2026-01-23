Acasă » Știri » Doliu în PSD! Neculai Soceanu, fostul primar al comunei Roșiori, găsit mort în casă

Doliu în PSD! Neculai Soceanu, fostul primar al comunei Roșiori, găsit mort în casă

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 20:55
Doliu în PSD! Neculai Soceanu, fostul primar al comunei Roșiori, găsit mort în casă
Fostul Primar a fost găsit mort / Sursa foto: debraila.ro/ Profimedia

Fostul primar al comunei Roșiori, județul Brăila, Neculai Soceanu, a murit vineri dimineață într-un incendiu care a izbucnit în locuința sa. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei, iar bărbatul, care locuia singur, a fost găsit decedat de pompieri într-una dintre camere.

Apelul la 112 cu privire la incendiu fost primit în jurul orei 04:40, iar la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere de la Punctul de Lucru Dudești. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul întregului acoperiș, existând suspiciunea că proprietarul se află în interior.

Flăcările au distrus aproximativ 60 de metri pătrați din acoperiș și au afectat bunurile din două camere și un hol. Vecinii au observat incendiul cu întârziere, ceea ce a permis extinderea rapidă a focului. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum crăpat, neîntreținut corespunzător. Intervenția a fost finalizată în jurul orei 07:30, când incendiul a fost complet stins. Trupul neînsuflețit al fostului primar a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală.

Fostul primar a fost găsit fără viață / Sursa foto: Profimedia

Neculai Soceanu a condus comuna Roșiori timp de cinci mandate pentru PSD, însă mandatul său a încetat înainte de termen, în 2023, după depășirea perioadei legale de concediu medical.

„Din apelul preluat de Dispeceratul inspectoratului a fost anunţat posibilitatea existenţei în locuinţă a proprietarului, care locuia singur. Ajunşi la locul intervenţiei, incendiul se manifesta la nivelul acoperişului, iar într-una din încăperi a fost găsit proprietarul, în vârstă de 64 ani, decedat. Au ars acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca. 60 mp. şi bunurile din două camere şi un hol. Incendiul a fost observat cu întârziere, fapt ce a dus la propagarea incendiului şi la încăperi”, a transmis ISU Brăila.

CITEȘTE ȘI: Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei

Tragedie la Spitalul din Constanța! Un băiețel de 2 ani a decedat, iar o fetiță de 6 se află în moarte cerebrală

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese
Showbiz internațional
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese
De ce nu se ține pâinea în frigider. Cum ne afectează sănătatea
Știri
De ce nu se ține pâinea în frigider. Cum ne afectează sănătatea
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din București, acum, la început de 2026
Gandul.ro
Cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din București, acum, la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din București, acum, la început de 2026
Gandul.ro
Cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din București, acum, la început de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese
Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră
Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră
De ce nu se ține pâinea în frigider. Cum ne afectează sănătatea
De ce nu se ține pâinea în frigider. Cum ne afectează sănătatea
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul de conducere, dar a primit o nouă lovitură. Ce a pățit vloggerul
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul de conducere, dar a primit o nouă lovitură. Ce a pățit vloggerul
Cine e fosta soție a lui Abush, de fapt. Andreea Bostănică, adevărul gol-goluț despre Doinița Lazarenco: ...
Cine e fosta soție a lui Abush, de fapt. Andreea Bostănică, adevărul gol-goluț despre Doinița Lazarenco: ”Dansam cu ea la ziua mea de naștere”
Adolescentă de 15 ani, dispariție inexplicabilă! Ghiozdanul și telefonul, găsite pe podul din Agigea
Adolescentă de 15 ani, dispariție inexplicabilă! Ghiozdanul și telefonul, găsite pe podul din Agigea
Vezi toate știrile
×