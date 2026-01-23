Doliu în PSD! Neculai Soceanu, fostul primar al comunei Roșiori, găsit mort în casă

Fostul primar al comunei Roșiori, județul Brăila, Neculai Soceanu, a murit vineri dimineață într-un incendiu care a izbucnit în locuința sa. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei, iar bărbatul, care locuia singur, a fost găsit decedat de pompieri într-una dintre camere.

Apelul la 112 cu privire la incendiu fost primit în jurul orei 04:40, iar la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere de la Punctul de Lucru Dudești. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul întregului acoperiș, existând suspiciunea că proprietarul se află în interior.

Flăcările au distrus aproximativ 60 de metri pătrați din acoperiș și au afectat bunurile din două camere și un hol. Vecinii au observat incendiul cu întârziere, ceea ce a permis extinderea rapidă a focului. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum crăpat, neîntreținut corespunzător. Intervenția a fost finalizată în jurul orei 07:30, când incendiul a fost complet stins. Trupul neînsuflețit al fostului primar a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală.

Neculai Soceanu a condus comuna Roșiori timp de cinci mandate pentru PSD, însă mandatul său a încetat înainte de termen, în 2023, după depășirea perioadei legale de concediu medical.

„Din apelul preluat de Dispeceratul inspectoratului a fost anunţat posibilitatea existenţei în locuinţă a proprietarului, care locuia singur. Ajunşi la locul intervenţiei, incendiul se manifesta la nivelul acoperişului, iar într-una din încăperi a fost găsit proprietarul, în vârstă de 64 ani, decedat. Au ars acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca. 60 mp. şi bunurile din două camere şi un hol. Incendiul a fost observat cu întârziere, fapt ce a dus la propagarea incendiului şi la încăperi”, a transmis ISU Brăila.

CITEȘTE ȘI: Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei

Tragedie la Spitalul din Constanța! Un băiețel de 2 ani a decedat, iar o fetiță de 6 se află în moarte cerebrală