Este doliu în România! Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor, a murit după o luptă grea cu o boală necruțătoare. Fostul inginer și-a dedicat întreaga viață profesională transportului feroviar din țară.

Eugen Ispas, fost secretat general al Ministerterului Transporturilor, șeful Coroului de control al ministrului Transporturilor și director adjunct al Agenției de Investigare Feroviară România (AGIFER) a încetat din viață la vârsta de 67 de ani după o luptă grea cu o boală incurabilă.

Eugen Ispas, fostul inginer feroviar, a murit la 67 de ani

Fostul inginer feroviar lasă în urmă o carieră impresionanță și un gol imens în sufletele apropiaților și celor care l-au cunoscut. De altfel, în lupta cu boala care i-a grăbit sfârșitul, întreaga comunitate de colegi și prieteni i-a fost alături.

”În toate domeniile de activitate, sunt încadrați, se formează și își desfășoară activitatea mulți salariați. Puțini, în schimb, rămân în memoria colectivelor în care au lucrat ca oameni dedicați, desăvârșiți profesional, verticali și respectabili. În această situație îl regăsim pe fostul nostru coleg, actualmente pensionar de drept, Eugen Ispas, de numele căruia se leagă înființarea AFER și o îndelungă activitate în cadrul Ministerului Transporturilor. Astăzi, el trece prin momente grele, într-o luptă obositoare cu o boală cruntă, moment în care colegi și prieteni cărora le-a fost alături vor să-i transmită multă, multă sănătate și că îl așteaptă să învingă boala și să revină printre ei!”, îi transmitea recent prietenul său de-o viață, Constantin Străinu, patronul companiei constănțene România Euroest, în numele tuturor prietenilor și foștilor colegi.

Din păcate, în dimineața zilei de marți, 23 septembrie, Eugen Ispas și-a dat ultima suflare. Foștii săi colegi Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER) deplâng moartea prematură și fulgerătoare a fostului inginer.

”Cu adâncă tristețe anunțăm că în această dimineață, cel care a fost un adevărat mentor pentru colectivul AGIFER, în ceea ce privește profesionalismul, omenia, corectitudinea și distincția, Eugen Ispas, a plecat dintre noi, lăsând lumea feroviară mai săracă! Dumnezeu să îl ierte și să îl aibă în pază! Condoleanțe familiei!”, au transmis foștii săi colegi de la Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER).

