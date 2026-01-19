Acasă » Știri » Doliu în televiziune! A murit jurnalista Monica Tripon

De: Simona Tudorache 19/01/2026 | 16:32
Doliu în presa din România! Monica Tripon, o jurnalistă cu o carieră de peste 30 de ani, a murit fulgerător. Anunțul a fost făcut de colegii ei de la ziarul „Făclia” din Cluj, unde și-a desfășurat activitatea în ultimii ani.

Dispariția ei lasă un gol profund în sufletul celor care au cunoscut-o și i-au apreciat munca. Monica Tripon a pășit în lumea presei la ziarul Adevărul din Cluj și primele ei materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989. De-a lungul celor 34 de ani de activitate, Monica a publicat interviuri, reportaje și anchete, cu mare impact la public. A realizate materiale atât în România, cât și în străinătate. Monica Tripon s-a ocupat și de pagina de Religie la ziarul unde activa. Ba mai mult, s-a numărat printre membrii fondatori ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ea a scris volumele. Belișul de sub Ape, Săpător în piața… discordiei și Povestiri din Beliș.

Monica Tripon a scris mai multe cărți, pe lângă articolele publicate

A iubit această profesie și a făcut-o cu multă dăruire până la final. Vestea plecării sale  a trezit un val de mesaje pe rețele de socializare. Colegii, prietenii, dar și cititorii au ținut să transimtă un gând la ceasul despărțirii.

„Jurnalistă cu o experiență vastă și un condei tăios dar obiectiv, rămâne în amintirea noastră ca o profesionistă care nu a făcut niciodată compromisuri de la etică. Monica Tripon și-a început activitatea de reporter în cadrul ziarului Adevărul de Cluj în timpul Revoluției din decembrie 1989, iar pe parcursul a 34 de ani a reușit să contribuie cu un vast conținut editorial pentru cititori.

A semnat printre altele, interviuri, reportaje realizate atât în țară cât și în străinătate, dar și anchete cu un puternic impact social. De numele ei se leagă pagina „religie” în care sunt publicate articole de presă pe teme spirituale de la toate cultele religioase, o abordare unică în presa scrisă din România.
Monica Tripon a fost membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și autoarea volumelor „Belișul de sub Ape”, „Săpător în piaţa… discordiei”, și „Povestiri din Beliș”, au transmis colegii Monicăi în ziarul Făclia.

