Doliu la MTV. O actriță cunoscută a murit la 32 de ani. A lăsat în urmă un soț și 3 copii îndurerați

Este doliu la MTV, după ce o actriță cunoscută s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani. Jacky Oh, pe numele său real Jacklyn Smith, a avut parte de o moarte bruscă și subită. A lăsat în urmă un soț și trei copii îndurerați. Nu se cunoaște, până în acest moment, cauza decesului. Iată detaliile mai jos, în articol.

Industria divertismentului trece printr-o perioadă neagră, după ce o altă actriță a murit. Jacky Oh s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, brusc și subit. Nu se cunoaște, până la momentul actual, care este cauza decesului. Potrivit informațiilor, Jacklyn Smith a murit în Miami. Familia actriței este dărâmată de durere. A lăsat în urmă un soț și trei copii.

Jacky Oh, actriță MTV, a murit subit la 32 de ani

Vestea tristă a picat ca un trăsnet, iar apropiații sunt înmărmuriți de durere. Nimeni nu își poate imagina cum inima actriței s-a oprit, la 32 de ani. Apropiații susțin că era o mamă extrem de grijulie și iubitoare și se implica activ în creșterea celor trei copii. În plus, de-a lungul anilor, a reușit să își strângă o comunitate online uriașă, de peste un milion de urmăritori. Pe rețelele de socializare, Jacky își ținea la curent prietenii virtuali cu toate activitățile pe care le făcea alături de familie.

Decesul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al BET Media Group: „Suntem profund întristați de moartea lui Jacklyn Smith, cunoscută ca Jacky Oh, un talentat membru al familiei Wild ‘N Out, al cărui impact va fi pentru totdeauna prețuit”.

În show-ul Wild N’ Out, tânăra de 32 de ani a apărut, pentru prima oară, în anul 2014. Încă din acea perioadă, Jacky Oh a reușit să cucerească publicul cu felul său de a fi. Era considerată o mamă model.

„Jacky Oh a fost o prietenă iubitoare și o colegă îndrăgită a distribuției Wild N’ Out de-a lungul a cinci sezoane. (…) Mai important, a fost o mamă extraordinară pentru trei copii frumoși. BET Media Group transmite sincere condoleanțe familiei Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon și tuturor prietenilor care au iubit-o și au avut grijă de Jacky Oh în aceste momente dificile”, se mai arată în mesajul de pe Instagram.

