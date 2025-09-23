Donald Trump, anunț controversat despre Paracetamol! Legătura cu autismul

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a anunțat că intenționează să facă o declarație oficială din Biroul Oval privind o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și riscul de autism la copii.

Anunțul, programat pentru zilele următoare, a fost prefigurat încă de duminică, când Trump a descris autismul drept o afecțiune „scăpată de sub control” și a sugerat că ar fi acum identificată și o cauză posibilă.

Donald Trump, anunț controversat despre Paracetamol

Potrivit declarațiilor publice ale președintelui, gravidele ar trebui să evite administrarea paracetamolului, cunoscut în Statele Unite sub marca Tylenol, decât în cazurile în care febra este foarte mare. Această recomandare a stârnit imediat reacții atât din partea comunității medicale, cât și din partea producătorului de medicamente, care a respins ferm orice asociere între acetaminofen și autism.

Cercetările existente pe acest subiect sunt însă controversate. Unele studii epidemiologice au sugerat o posibilă corelație între utilizarea medicamentului în timpul sarcinii și apariția tulburărilor din spectrul autist, însă concluziile nu sunt definitive, iar experții subliniază că aceste rezultate trebuie interpretate cu precauție. În lipsa unor dovezi solide, nu există o recomandare generală de a interzice paracetamolul gravidelor, acesta fiind un medicament frecvent folosit pentru reducerea febrei și a durerii.

Reprezentanții companiei Kenvue, producătorul Tylenol, au emis o declarație oficială prin care resping complet afirmațiile președintelui. „Știința independentă și bine documentată arată clar că administrarea acetaminofenului nu cauzează autism. Nu suntem de acord cu nicio sugestie contrară și suntem profund preocupați de sănătatea viitoarelor mame”, au transmis oficialii companiei.

Anunțul lui Trump vine într-un context mai larg de dezbateri privind sănătatea publică și informațiile medicale, unde lideri politici au fost adesea critici pentru promovarea unor teorii neconfirmate științific. Experții în sănătate publică subliniază că deciziile privind medicamentele pentru gravide trebuie bazate pe date solide și consens medical, și nu pe afirmații nefondate.

În trecut, administrația Trump a fost implicată în mai multe controverse legate de sănătatea publică, inclusiv în gestionarea pandemiei de COVID-19, iar declarațiile privind paracetamolul și autismul sunt văzute de mulți specialiști drept o nouă sursă de confuzie pentru public. Medici și cercetători au avertizat că astfel de declarații pot conduce la anxietate inutilă în rândul gravidelor și pot influența negativ deciziile privind administrarea medicamentelor esențiale.