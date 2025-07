Donald Trump i-a trimis o scrisoare Maiei Sandu. Lovitură devastatoare pentru oamenii din Republica Moldova

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că a decis să impună taxe vamale de 25% pentru produsele importate din Republica Moldova. Tariful va intra în vigoare de la 1 august și i-a fost comunicat președintei Maia Sandu prin intermediul unei scrisori semnate chiar de liderul de la Casa Albă.

Informația a fost confirmată și de către autoritățile de la Chișinău, care notează că taxa este mai mică decât cea propusă inițial, de 31%, arată newsmaker.md.

În scrisoare, Trump spune și el că tariful este mai mic, dar e introdus „pentru a corecta dezechilibrul comercial cu Republica Moldova”.

De asemenea, președintele american a subliniat importanța relațiilor bune dintre Chișinău și Washington.

Am discutat ani de zile despre relaţiile noastre comerciale cu Moldova şi am ajuns la concluzia că trebuie să renunţăm la aceste deficite comerciale pe termen lung şi foarte persistente, generate de politicile tarifare şi netarifare şi de barierele comerciale ale Moldovei. Din păcate, relaţia noastră a fost departe de a fi reciprocă. Începând cu 1 august 2025, vom aplica Moldovei un tarif de numai 25% pentru toate produsele moldoveneşti exportate în Statele Unite, separat de toate tarifele sectoriale. (…) Vă rugăm să înţelegeţi că rata de 25% este mult mai mică decât cea necesară pentru a elimina deficitul comercial pe care îl avem cu ţara dumneavoastră”, a transmis Donald Trump.

„Dragă doamnă președinte, este o mare onoare pentru mine să vă trimit această scrisoare, care demonstrează puterea şi angajamentul relaţiilor noastre comerciale, precum şi faptul că Statele Unite ale Americii au acceptat să continue colaborarea cu Moldova, în ciuda deficitului comercial semnificativ cu minunata dumneavoastră ţară. Cu toate acestea, am decis să colaborăm în continuare cu dumneavoastră, dar în condiţiile unui comerţ mai echilibrat şi mai echitabil. Prin urmare, vă invităm să participaţi la economia Statelor Unite, cea mai mare piaţă din lume, de departe.

CITEȘTE ȘI: SUMA URIAȘĂ PLĂTITĂ DE KRIS JENNER PENTRU A ARĂTA CU 20 DE ANI MAI TÂNĂRĂ. TRANSFORMARE ULUITOARE LA 69 DE ANI!

rump a declarat într-o postare pe platforma sa de socializare Truth Social că, începând cu 1 august, va impune o taxă vamală de 20% pentru mărfurile din Filipine, 30% pentru mărfurile din Sri Lanka, Algeria, Irak și Libia și 25% pentru Brunei și Republica Moldova, arată GÂNDUL.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a confirmat, într-o postare pe rețelele sociale, informația.

„Decizia vine într-un context comercial global complicat, iar Guvernul a făcut demersurile necesare pentru a avea un impact minim al schimbării politicii comerciale a SUA. Astfel, în ultimele luni, am avut consultări directe cu exportatorii moldoveni care activează pe piața americană și am purtat discuții diplomatice și tehnice cu autoritățile americane, inclusiv cu reprezentanții U.S. Trade Representative (USTR)”, a declarat Doina Nistor.