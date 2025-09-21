Donald Trump, mesaj pentru Europa după incursiunile rusești din Polonia și Estonia: „Da, o voi face”

Războiul dintre Rusia și Ucraina pare departe de a se încheia, iar recentele evenimente au ridicat temeri privind extinderea lui. După ce mai multe drone rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei și chiar în România, iar avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, Donald Trump a făcut o declarație care a atras atenția întregii lumi. Președintele SUA a spus ce poziție va adopta Washingtonul în cazul unei escaladări.

Incursiunile Rusiei în spațiile aeriene ale altor țări NATO par să fie tot mai dese. Mai întâi, dronele au trecut granița în Polonia, apoi au ajuns și în România, iar recent, trei avioane rusești de luptă au pătruns pentru mai bine de 10 minute în spațiul aerian estonian, deasupra golfului Finlandei. Situația a atras reacții dure atât din partea NATO, cât și din partea SUA.

Trump promite sprijin pentru aliații din estul Europei

La numai două zile după incidentul aviatic din Estonia, Donald Trump a declarat ferm că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice – Estonia, Letonia și Lituania – în cazul în care Rusia își intensifică activitatea militară în regiune.

Întrebat de un jurnalist dacă ar sprijini militar aceste state membre NATO, liderul american a răspuns scurt: „Da, o voi face, o voi face”.

Donald Trump a adăugat că prezența avioanelor rusești în spațiul aerian al Estoniei este un gest „neplăcut și provocator”, subliniind că Washingtonul urmărește cu atenție fiecare mișcare a Moscovei.

Trei avioane rusești au intrat recent în spațiul aerian al Estoniei, unde au rămas aproximativ 12 minute. Incidentul a determinat NATO și țările partenere să ridice de la sol aparate de interceptare. Italia, care are misiunea oficială de poliție aeriană în zona baltică, dar și Suedia și Finlanda au intervenit pentru a contracara incursiunea.

„Nu ne place asta”, a spus Trump de la Casa Albă, referindu-se la ultimele acțiuni rusești.

În paralel, Estonia a cerut o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU, programată pentru luni, pentru a discuta situația de securitate din regiune.

Nu este prima dată când Rusia provoacă îngrijorare în estul Europei. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, avioanele NATO au doborât drone rusești deasupra Poloniei. La acel moment, Donald Trump a încercat să calmeze spiritele, spunând că „aceasta ar fi putut fi o eroare”. Însă seria de evenimente ulterioare arată că situația este tot mai fragilă.

S-AU CERTAT SAU NU ANGAJAȚII LUI DONALD TRUMP CU CEI AI REGELUI CHARLES, DIN CAUZA MÂNCĂRII? CE SPUNE PALATUL BUCKINGHAM

GAFĂ SAU SFIDARE? GESTUL LUI DONALD TRUMP ÎN FAȚA REGELUI CHARLES I-A UIMIT PE CEI PREZENȚI