Dorian Popa are probleme la sală! ”Am nevoie de suplimente pentru îngrășat!” Motivul?

Dorian Popa poate fi considerat, fără exagerare, regele sălilor de fitness. S-a apucat de ani buni de tras de ”fiare”, iar rezultatele se vad bine de tot. Dar are unele probleme, pe care le-a divulgat, pentru cunăscători, colegi de sală.

Dorian se plânge că are metabolismul prea rapid pentru gain-uri la octomorf, motiv pentru care are nevoie de ajutor. "Am nevoie de niște suplimente pentru îngrășat, am metabolismul prea rapid", a scris Scris Dorian Popa, într-un Insta Story.

Într-o formă de zile mari este Dorian Popa, dar nu miră pe nimeni, pentru că face mult sport, practic, este nelipsit din sălile de fitness. Artistul avea să dezvăluie, de curând, că pentru un corp de invidiat, pe lângă exercițiile fizice, alimentația este extrem de importantă. Iar fanii lui, și are mulți, au fost curioși să afle ce regim alimentar urmează Dorian Popa. Le-a spus internauților tot.

A subliniat faptul că este important să ai o alimentație echilibrată, iar de fiecare dată când poftești la ceva să știi să îți satisfaci poftele într-un mod cât mai sănătos posibil. „O întrebare extrem de bună la care o să încerc să răspund cât se poate de sincer. Când mă apucă pandaliile și mănânc numai proteină low carbs, când mă iau nebuniile și mănânc shaorme și alte lucruri. Important e să nu mănânci dulciuri și să încerci să eviți cât mai mult cartofii, pastele și nu pâine. Dacă îți cere corpul fast food, măcar să fie shaorma fără cartofi și cât mai puțin sos”, le-a spus Dorian Popa fanilor de pe Instagram.