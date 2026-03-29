Dorian Popa, întâlnire memorabilă cu un artist internațional. Ce cadou i-a făcut rapperului american

Unul dintre titanii hip-hop-ului mondial, Rick Ross, a bifat recent o apariție spectaculoasă în România, unde a urcat pe scenă pentru un concert incendiar în Capitală. Și dacă publicul a fost în delir, se pare că unul dintre cei mai entuziasmați fani a fost chiar Dorian Popa. CANCAN.RO are imagini tari cu rapperul!

Artistul american a atras toate privirile încă din momentul în care a ieșit din hotel, pregătit să se îndrepte spre concert. Momentul nu a trecut neobservat, iar Dorian Popa, prezent la fața locului, nu a ratat ocazia și l-a fotografiat pe celebrul rapper. A fugit repede înaintea lui, la ieșirea din hotel, pentru a imortaliza cele mai bune imagini cu artistul internațional.

Ba mai mult decât atât, vlogger-ul nostru i-a oferit și un cadou special starului internațional. Un compleu făcut special pentru Rick Ross, cu etichetă personalizată. Iar rapperul a postat cadoul pe rețelele de socializare, în semn de mulțumire.

Rick Ross, apariție spectaculoasă în România

Chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă, ploaia nu i-a stricat vibe-ul lui Rick Ross. După concert, artistul a coborât din mașină cu un prosop pe cap, pentru a se proteja de precipitații. Ținuta a fost una relaxată, dar cu acel aer inconfundabil de superstar. Trening lejer din fâș și nelipsiții ochelari de soare, purtați cu aceeași siguranță chiar și pe vreme mohorâtă. Și chiar dacă este unul dintre cei mai iubiți rapperi internaționali, Rick Ross și-a făcut timp după concert și pentru fani. Înainte să intre în hotel, a poposit câteva momente la mașină și a făcut poze cu admiratorii, în ciuda ploii care își făcea de cap.

La aeroport, Rick Ross a ales aceeași zonă de confort vestimentar. Un hanorac gri, glugă trasă pe cap și, evident, ochelari de soare. Chiar și într-un moment aparent banal, artistul a fost în centrul atenției. Fanii s-au adunat imediat în jurul lui, încercând să obțină o fotografie sau măcar o privire.

Înconjurat și de membrii staff-ului său, Rick Ross a gestionat cu calm întreaga situație, demonstrând încă o dată că statutul de superstar vine la pachet cu o prezență imposibil de ignorat. Iar nici el, la rândul lui, nu și-a ignorat fanii care voiau să imortalizeze momentul.

