Bolidul de peste 100.000 de euro i-a adus lacrimi, dar nu de fericire, lui Dorian Popa. Artistul s-a lăsat dus de val si a comis-o chiar în fața polițiștilor, iar oamenii legii nu l-au iertat. Ce pedeapsă a primit vloggerul, dar și pe unde va scoate cămașa, aflați din declarațiile exclusive pe care ni le-a acordat!

Dorian Popa are o adevărată “herghelie” în garaj, dar, din păcate pentru el, tocmai a rămas pieton. Nu este nicio glumă, Dorian chiar a comis-o și și-o asumă! A apăsat prea tare cu piciorul pe accelerație, iar oamenii legii l-au taxat.

Cel puțin 60 de zile fără permis, asta dacă va da din nou examen, dar cu lecția învățată!

„Puteam să am mai mari probleme”

„Este cred că prima oară când trec printr-o suspendare de permis cu zâmbetul pe buze. N-am mai avut permisul suspendat de vreo cinci-șase ani de zile și uite că maturizarea mea, trecerea anilor și-au pus amprenta și am realizat că, până la urmă, nu este un capăt de lume.

(NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE DORIAN POPA A AJUNS SĂ DOARMĂ ÎN MAȘINĂ)

Până la urmă, important este să fim sănătoși, să nu fi făcut rău cuiva sau nouă. Am avut viteza puțin peste limita admisă.

Îmi spunea domnul polițist că am fost totuși «cuminte» pentru că, dacă depășeam cu 70/oră limita (eram pe autostradă) puteam să am mai mari probleme și trebuia să chem o platformă și nu aș mai fi avut dreptul să conduc de atunci, de pe loc.

Le mulțumesc domnilor de la Poliția Rutieră pentru că au fost foarte drăguți și îngăduitori, ne-am strâns mâinile, nu am avut nimic de obiectat.

Am predat și dovada de circulație pentru că se poate și nu voiam să prelungesc agonia, să mă mint că am permis încă 15 zile. Dacă am făcut-o, merit o palmă mare peste ceafă și atunci să nu-l mai am de astăzi. Merit!”, a declarat Dorian Popa pentru CANCAN.RO.

Alte subiecte la CANCAN NEWS

Peste câteva luni, Pepe își va cunoaște primul fiu! Yasmine, iubita artistului, se apropie cu pași repezi de marele moment, dar nu pare să fi suferit transformări majore. La nivel fizic, cel puțin, pentru că la nivel profesional… totul a fost pus pe pauză.

Să fie asta una dintre “condițiile” pe care latino-loverul i le-a pus partenerei sale?

Iar averea pe care a strâns-o nu pare să îl mulțumească pe George Buhnici! În ciuda faptului că a avut un succes notabil, de-a lungul timpului, în televiziune, realizatorul nu se ferește să recunoască faptul că a fost măcinat de invidie multă vreme.

Succesul colegilor de breaslă l-ar fi bântuit, dar coșmarul a luat sfârșit recent.

(VEZI AICI: CUM ARATĂ CASA LUI GEORGE BUHNICI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.