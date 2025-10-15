Dorina n-a suportat șocul! S-a îmbolnăvit grav, când soțul a părăsit-o cu trei copii pentru amanta însărcinată

Un caz uimitor și trist în același timp a stârnit revoltă pe TikTok. O femeie a povestit cum a aflat că soțul ei aștepta un copil cu amanta. Mai mult, bărbatul a decis să își lase familia în urmă. Află în articol!

Dorina, o femeie din Republica Moldova, și-a deschis sufletul și a vorbit pentru Prodan Adrian în emisiunea lui. După o relație de 11 ani, femeia a rămas singură și trebuie să aibă grijă de trei copii.

Dorina a aflat că amanta are un copil cu soțul ei

Femeia a povestit cum a fost sunată de femeia despre care știa că este într-o relație cu soțul ei și a fost anunțată că cei doi așteaptă un copil. La puțin timp după, bărbatul a recunoscut.

„M-a sunat pe data de 14 octombrie 2021 și m-a întrebat dacă soțul meu mi-a spus noutatea. Că umbla cu ea știam. Mi-a spus că este însărcinată. A căzut cerul peste mine. El era acasă, dormea cu Sofia. El a negat. După 4 zile a recunoscut că e adevărat.”, a spus femeia.

Mai mult, șocul pe care l-a trăit i-a produs o afecțiune a sistemului nervos. Acum, femeia suferă de sindromul Bari (Guillain-Barre). Dorinei îi tremură constant picioarele și îi este greu să se miște.

„După divorț, îmi tremurau mâinile și mă durea capul. După RMN, mi s-a spus că din cauza nervului mi s-a supraîncărcat creierul și a cedat corpul. Nu îmi pot ține echilibrul. Îmi vine greu să fac mișcări și dacă fac, mă dor picioarele.”, a mai spus Dorina.

În videoclipul devenit viral pe TikTok, majoritatea oamenilor i-au transmis mesaje de încurajare femeii și au compătimit-o pentru ce a pățit.

„Niciodată fericirea nu se poate construi pe suferința altuia, iar el își va da seama. Nu știm noi ce este în familia lor. Poate are și ea o vină. Dumnezeu nu doarme niciodată, face dreptate pentru toată lumea. Mi-a rupt inima fata asta. ”, au fost doar unele dintre comentariile de pe TikTok.

