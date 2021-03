Scandalul de la Constanța, dintre Stila Sarafu și cele două femei care l-au acuzat de hărțuire și violare de domiciliu, Alexandra Ceară și Maria Done, nu este deloc încheiat. CANCAN.RO vă prezintă o înregistrare făcută chiar în biroul celui care a luat în mâini ancheta. Discuțiile sunt uluitoare. ”Băi, să scrii și de banii ăia, neapărat!”, îi spune, cu un ton ușor ridicat, una dintre acuzatoarele lui Stila. Și nu e totul!

Stila Sarafu uluia un întreg oraș în toamna anului trecut, atunci când făcea un veritabil scandal chiar în centrul Constanței. Ținta lui, Alexandra Ceară, o femeie despre care spune că îl lega o prietenie de vreo 20 de ani, dar care s-a rupt brusc. Un tort și un jet de apă plată i-a aruncat în cap controversatul om de afaceri, iar în marele circ a fost atrasă și prietena Alexandrei, Maria Done. Ea s-a ales atunci doar cu câteva priviri mai urâcioase, apoi cu un „bombardament” cu ouă pe mașină. De aici avea însă să înceapă „războiul”. Cele două au făcut plângere, iar ce s-a întâmplat în biroul anchetatorului este de domeniul fantasticului. (NU RATA: EX-IUBITUL CUNOSCUTEI PREZENTATOARE TV, MARTOR LA O TÂLHĂRIE: INTERLOPUL ”AMAR” L-A EXECUTAT PE UN DATORNIC LA O PARTIDĂ DE BARBUT!)

L-a filmat pe anchetator: ”Auzi, asta-i versiunea scurtă?”

Alexandra Ceară și Maria Done s-au așezat pe scaunele pe care omul ce urma să deruleze ancheta le-a oferit. Și au ascultat ce li se spune, după ce, în prealabil, se plânseseră că au trecut prin clipe de groază. Doar că una dintre ele avea să filmeze discuția, pentru a se lăuda prietenilor, cel mai probabil. Iar scenele sunt, într-adevăr, memorabile.

Anchetatorul stă la birou, fetele dau din picioare, de nerăbdare, pe scaune, și ascultă. Conversația începe cu prezentarea evenimentelor. Apoi una dintre femei spune, după ce a dat drumul la telefon pentru a înregistra: ”Auzi, dar asta-i versiunea scurtă, nu?” Omul din fața lor îi dă explicația, imediat. ”Băi, să scrieți de banii ăia, neapărat”, sună apoi „ordinul” fetei, la care răspunsul vine scurt, dar și ironic spre final: ”Am scris… dacă ai lăsa Instagramul ăla…” De fapt, femeia filma totul, iar Instagramul ar fi reprezentat doar „perdeaua” pusă în fața anchetatorului. Mai mult, la scurt timp, înregistrarea video ar fi fost trimisă către o prietenă, căreia i s-ar fi lăudat cum se pune, de fapt, țara la cale. (CITEȘTE ȘI: STILA SARAFU LOVEȘTE DIN NOU! FOSTUL MEMBRU DIN CLANUL „SPANIOLUL” A ATACAT CU OUĂ O TÂNĂRĂ)

CANCAN.RO a intrat în posesia filmulețului grație celebrei adrese pont@cancan.ro. Imaginile par să confirme vorbele lui Stila Sarafu: ”Ele mi-au făcut o cacealma, se cunosc și cu polițistul ăla care a venit, se cunosc și cu celălalt…”

Stila Sarafu avea însă să scape, temporar măcar, de reținere, grație prezenței de spirit, după ce a filmat, și el, toată discuția din magazinul Mariei Done, unde se afla, atunci, Viorel Done, fostul ei soț. După acea discuție, care a durat câteva minute, Stila Sarafu a plecat, iar la scurt timp a venit Poliția, după un apel la 112. Acuzele au fost: violare de domiciliu și amenințări cu moartea! Sarafu arungea în arest pentru 24 de ore. Avea să-și anunțe avocatul că are înregistrarea care dovedește că nu a fost violare de domiciliu, intrând pașnic și fiind bine primit de Viorel Done, și că nu a amenințat pe nimeni în acea încăpere. Mandatul nu-i era prelungit, fiind imediat eliberat.

Procesul continuă însă la Judecătoria Constanța, următorul termen fiind fixat de magistrați pentru 16 aprilie.

