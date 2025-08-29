Dovada irefutabilă că Andrei a rupt logodna cu Ella Vișan, după Insula Iubirii. Imagine realizată azi, 29 august 2025

Unul dintre cele mai urmărite cupluri ale sezonului trecut de Insula Iubirii, format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru, pare să fi ajuns definitiv la final de drum. Iată detaliul ce a dat-o de gol pe concurentă!

Deși cei doi au intrat în emisiune cu planuri de nuntă și cu o logodnă oficială anunțată, realitatea trăită pe insula tentațiilor le-a schimbat radical destinele. Astăzi, 29 august 2025, o imagine recentă a confirmat ceea ce mulți bănuiau deja. Ella pare că l-a dat uitării pe tânărul cu care avea să își clădească o familie.

Dovada irefutabilă că Andrei a rupt logodna cu Ella Vișan

Cei doi au intrat în show convinși că își vor testa iubirea și că vor ieși mai puternici, dar experiența i-a pus în fața unor provocări majore. Ella s-a apropiat de ispita Teo, cu care a avut momente de intimitate difuzate public, în timp ce Andrei a cedat tentației și a format o conexiune intensă cu ispita Andrușca. Situația a degenerat rapid, transformând ceea ce trebuia să fie o probă de iubire într-un final neașteptat de poveste.

De la difuzarea momentelor controversate, reacțiile publicului au fost împărțite. Mulți au criticat-o pe Ella pentru alegerile făcute, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării loialitatea lui Andrei. Totuși, ceea ce părea o simplă criză de cuplu s-a transformat într-o ruptură definitivă, iar ultima apariție a Ellei a oferit dovada de netăgăduit: inelul de logodnă lipsește.

Ella Vișan a stârnit din nou valuri de comentarii după ce, în cea mai recentă apariție publică, nu a mai purtat inelul de logodnă primit de la Andrei Lemnaru. Detaliul aparent minor a devenit, însă, dovada irefutabilă că relația lor s-a încheiat definitiv, iar planurile de nuntă au fost abandonate. Gestul transmite un mesaj clar: legătura cu Andrei aparține trecutului.

„Am început să am o perspectivă diferită a cuvântul 𝘰𝘮. Pentru că, mi s-a demonstrat ce înseamnă el cu adevărat. Și am înțeles ceva simplu: cei care cred că mă lovesc cu vorbe, nu reușesc. Dacă tot „nu mă suportă”, dar îmi citesc postările până la capăt și îmi trimit mesaje kilometrice… atunci e clar cine pe cine consumă. Părerile voastre？Victimă? Ok, dacă asta vrei să vezi. „C***ă”? Ok, e părerea ta. Crezi că mă doare? Nu. “Asta își scrie textele cu ChatGPT”. Dar stai să mi le citești până la capăt și mă urmărești și pe Social Media. Eu nu am greșit, deci, în consecință, nu am de ce să mă justific. Dacă „greșeala” mea e că sunt eu, atunci da, îmi asum. Știu că nu mă știa „nici dracul” în România, dar am construit aici, în Anglia, o carieră reală. Aici este viața mea, atât cea profesională, cât și cea personală. Poți râde de “shawarma mea” cât vrei, dar să știi că, în spatele ei, la momentul respectiv, a fost vorba de multă muncă, ambiție și respect. Nu voi fi supărată, indignată sau revoltată pe “părerile” unor oameni care nu știu despre mine decât anumite cadre prezentate la televizor sau și-au format o părere din ura și frustrarea revărsată asupra mea din partea unor oameni, care ar fi trebuit să mă “țină de mână” în anumite situații de cumpănă din viața mea. Și, culmea, în toată perioada asta am întâlnit oameni minunați, fără interese ascunse, dar cu suflet sincer. Oameni care mi-au demonstrat că prezența contează mai mult decât orice cuvânt. Și pentru asta sunt recunoscătoare și binecuvântată de Dumnezeu (da, Îl menționez). Și da, știu, suntem poporul cel mai „dus la biserică”. Dar tot noi avem și cele mai multe avorturi, accidente rutiere cauzate de alcool/droguri, copii abandonați, familii disfuncționale și violență domestică. “Dar că hai să lăsăm ipocrizia la o parte, Ella, tu ești aia care s-a f***t la televizor”. Da, eu sunt! Nu sufăr de amnezie și știu tot ce s-a întâmplat acolo, cât și după!”, a transmis Ella pe Facebook.

