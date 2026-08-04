Dr. Cezar explică de ce postul intermitent nu este potrivit pentru toată lumea. „Trebuie adaptat persoanei, nu invers”

Postul intermitent este promovat tot mai des ca o soluție pentru slăbit și pentru îmbunătățirea sănătății, însă Dr. Cezar atrage atenția că nu există o formulă universală care să funcționeze pentru toată lumea. Medicul explică faptul că organismul fiecărei persoane are nevoi diferite, iar postul trebuie adaptat în funcție de vârstă, sex, stil de viață și starea de sănătate, nu urmat după reguli fixe.

Femeile nu ar trebui să urmeze aceleași reguli ca bărbații

Unul dintre cele mai importante aspecte evidențiate de Dr. Cezar este faptul că organismul feminin reacționează diferit la perioadele lungi fără hrană. Schimbările hormonale și etapele prin care trece corpul unei femei fac ca un post foarte lung să nu fie întotdeauna cea mai bună alegere.

„Postul intermitent nu trebuie aplicat la fel pentru toată lumea. Corpul femeii are ritmuri diferite, sensibilitate hormonală diferită și contexte care contează enorm: ciclul menstrual, sarcina, alăptarea, stresul, somnul, nivelul de activitate și istoricul metabolic. De aceea, pentru multe femei, postul foarte lung sau făcut agresiv poate să nu fie cea mai bună alegere.”

Nu este o interdicție, ci o adaptare la organism

Dr. Cezar subliniază că mesajul nu este acela că femeile nu pot ține post intermitent, ci că acest instrument trebuie folosit inteligent și personalizat.

Fiecare organism răspunde diferit, iar ceea ce funcționează foarte bine pentru o persoană poate avea efecte mai puțin bune pentru alta.

„Nu este despre «femeile nu pot». Este despre a înțelege corpul și a adapta instrumentul la persoană, nu persoana la o regulă rigidă. Postul poate fi un instrument util, dar nu trebuie făcut la întâmplare.”

După slăbire, musculatura are nevoie de atenție

Medicul atrage atenția și asupra unei greșeli frecvente: după ce au slăbit, multe persoane continuă să reducă mesele sau să prelungească perioadele de post, fără să acorde atenție masei musculare.

În realitate, odată cu kilogramele pierdute, organismul poate pierde și o parte din musculatură, iar aceasta trebuie refăcută și întreținută prin mișcare și alimentație adecvată.

„Dacă ai slăbit multe kilograme, corpul tău nu a pierdut doar grăsime și apă. Musculatura care înainte susținea acea greutate poate să scadă dacă nu este întreținută.”

Exercițiile de forță sunt importante după pierderea în greutate

Potrivit lui Dr. Cezar, simpla reducere a alimentației nu este suficientă pentru menținerea rezultatelor pe termen lung. După slăbire, exercițiile de forță devin esențiale pentru păstrarea masei musculare și pentru folosirea eficientă a nutrienților din alimentație.

„De aceea, după slăbire, nu ajunge doar să mănânci mai puțin sau să ții post mai lung. Ai nevoie și de mișcare, mai ales exerciții de forță, ca resursele din hrană să meargă spre țesut nobil: mușchi, energie, funcționalitate, nu doar spre depozite de grăsime.”

Nu există o durată perfectă a postului

Dr. Cezar respinge și ideea că există un număr ideal de ore de post care să fie valabil pentru toată lumea. Perioadele de 18, 20 sau 24 de ore nu reprezintă o regulă universală și pot deveni chiar problematice dacă sunt urmate fără a ține cont de particularitățile fiecărui organism.

În plus, un post prelungit și dezechilibrat poate favoriza apariția unor carențe nutritive.

„Postul prelungit poate duce și la carențe dacă nu este făcut corect. Nu există o regulă universală de 18, 20 sau 24 de ore pentru toată lumea. Contează corpul tău, ce ai mâncat înainte, nivelul de stres, masa musculară, obiectivul și starea generală.”

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