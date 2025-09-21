Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? Dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

O nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost lansată, iar de data aceasta rolul de invitat l-a jucat renumitul profesor dr. Horațiu Moldovan. Omul care a salvat mii de vieți a vorbit despre secretele inimii. De asemenea, acesta a vorbit și despre medicina viitorului, unde se vor fabrica inimi artificiale, iar inimile de porc vor fi reproduse asemenea unor „piese de schimb.”

Sâmbătă, 20 septembrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost dr. Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant. El este, de altfel, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului de Urgență din Capitală, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, dar și al Academiei de Științe Medicale

Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă

În cadrul podcast-ului, dr. Horațiu Moldovan secretele inimii, despre felul în care ea „ne vorbește” și despre cum să o menținem sănătoasă. De asemenea, acesta a punctat și evoluția medicinii și a vorbit despre transplanturile de inimă realizate cu un cord artificial.

„SF înseamnă ficțiune. Nu este o ficțiune. Este o realitate medicală, experimentală, deci nu suntem în domeniul ficțiunii. Alternativa de a înlocui un organ sănătos este să punem o pompă artificială. Sunt niște inimii parțiale, implantarea de ventriculi mecanici se realizează frecvent în lume, sunt mii de oameni care trăiesc în confort cu acestea. Alternativa de a folosi un corp mecanic complet s-a realizat, dar pacienții au trăit puțin timp. Nu este încă într-o zona de aplicație clinica, dar e într-o zona experimentală. Viitorul tratamentului insuficienței cardiace e un corp artificial total care este ușor de obținut, îl putem fabrica într-o uzină și îl putem cumpăra de la ‘farmacie’. În timp ce un corp de transplant e mai greu de procurat”, a spus dr. Horațiu Moldovan.

De asemenea, acesta a mai vorbit și despre transplanturile care se realizează cu o inimă de porc. Primele deja au fost făcute, iar evoluția medicinii ne va duce în ipostaza în care acestea o să fie reproduse asemenea unor „piese de schimb.”

„Există și posibilitatea de a implanta o inima de porc. Să creștem un porc modificat genetic să fie compatibil cu organismul pacientului. Cum ne-am face un costum de haine. Putem genera un organ in laborator perfect gândit, desenat genetic, pentru pacientul pe care îl avem. S-au făcut mai multe astfel de transplanturi, de rinichi. S-au făcut și două cardiace, dar persoanele au supraviețuit puțin timp. Este o mica distanță până când acest lucru se va generaliza și vom înlocui piese de schimb, ca noi nu am fost născuți cu piese de schimb”, a mai spus dr. Horațiu Moldovan.

