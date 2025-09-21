Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan abordează acest mit popular la ALTCEVA cu Adrian Artene

Ediția de sâmbătă a podcast-ului ALTCEVA cu Adrian Artene a fost una foarte interesantă, care l-a avut ca invitat pe Prof. Horațiu Moldovan, un medic chirurg cardiovascular de renume din România. Într-o discuție de excepție, acesta a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor: este sau nu bun vinul pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan a oferit răspunsul mult așteptat!

Profesorul Horațiu Moldovan a mai vorbit în podcastul lui Adrian Artene despre felul în care sunt percepute durerile de inimă, dar și miturile care le înconjoară. Specialistul a spus că durerea violentă, atroce, apare în cazuri precum infarctul de mocard sau disecția de aortă, acestea fiind entități clinice destul de serioase.

Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă

Mai mult decât atât, specialistul a subliniat că expresia „mă doare inima” nu trebuie ignorată atunci când este asociată cu astfel de simptome puternice. În plus, Prof. Horațiu Moldovan a clarificat și mitul legat de paharul de vin roșu considerat „medicament pentru inimă” de foarte multe persoane. Specialistul a spus că nu există dovezi științifice care să confirme acest lucru.

Întrebat dacă „se poate muri de inimă rea”, acesta a spus că, în realitate emoțiile puternice pot influența funcționarea inimii doar dacă există o patologie subiacentă necunoscută.

„Am spus în debutul acestei emisiuni… Da. Infarctul de miocard, disecția de aortă, sunt entități clinice cu durere foarte puternică, atroce, definită ca atale în medicină. (n.r. paharul cu vin roșu) Nu e un medicament pentru inimă. E un medicament pentru noi în general”, a mărturisit prof. Horațiu Moldovan.

În continuare, jurnalistul Adrian Artene a pus o altă întrebare care stă pe buza multor români, o situație pe care o întâlnim în cărțile sau filmele vechi, de epocă.

„Se poate muri sau nu de inimă rea? A murit de inimă rea. De tristețe? Auzim de multe ori.”

„Nu cred. (n.r. emoția care provoacă tristețea respectivă?) Asta da, deci se poate întâmpla dacă există o patologie subiacentă care poate să nu o cunoaștem. O emoție puternică, un efort foarte mare poate să genereze, eventual, o complicație cardiacă. Sigur, se accelerează și crește frecvența contracțiilor și uneori asta se poate resimți sub forma palpitațiilor”, a conchis prof. Horațiu Moldovan.

