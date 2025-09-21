Acasă » Altceva Podcast » Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan abordează acest mit popular la ALTCEVA cu Adrian Artene

Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan abordează acest mit popular la ALTCEVA cu Adrian Artene

De: Mirela Loșniță 21/09/2025 | 20:17

Ediția de sâmbătă a podcast-ului ALTCEVA cu Adrian Artene a fost una foarte interesantă, care l-a avut ca invitat pe Prof. Horațiu Moldovan, un medic chirurg cardiovascular de renume din România. Într-o discuție de excepție, acesta a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor: este sau nu bun vinul pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan a oferit răspunsul mult așteptat!

Profesorul Horațiu Moldovan a mai vorbit în podcastul lui Adrian Artene despre felul în care sunt percepute durerile de inimă, dar și miturile care le înconjoară. Specialistul a spus că durerea violentă, atroce, apare în cazuri precum infarctul de mocard sau disecția de aortă, acestea fiind entități clinice destul de serioase.

Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă

Mai mult decât atât, specialistul a subliniat că expresia „mă doare inima” nu trebuie ignorată atunci când este asociată cu astfel de simptome puternice. În plus, Prof. Horațiu Moldovan a clarificat și mitul legat de paharul de vin roșu considerat „medicament pentru inimă” de foarte multe persoane. Specialistul a spus că nu există dovezi științifice care să confirme acest lucru.

Întrebat dacă „se poate muri de inimă rea”, acesta a spus că, în realitate emoțiile puternice pot influența funcționarea inimii doar dacă există o patologie subiacentă necunoscută.

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

„Am spus în debutul acestei emisiuni… Da. Infarctul de miocard, disecția de aortă, sunt entități clinice cu durere foarte puternică, atroce, definită ca atale în medicină.

(n.r. paharul cu vin roșu) Nu e un medicament pentru inimă. E un medicament pentru noi în general”, a mărturisit prof. Horațiu Moldovan.

În continuare, jurnalistul Adrian Artene a pus o altă întrebare care stă pe buza multor români, o situație pe care o întâlnim în cărțile sau filmele vechi, de epocă.

„Se poate muri sau nu de inimă rea? A murit de inimă rea. De tristețe? Auzim de multe ori.”

„Nu cred. (n.r. emoția care provoacă tristețea respectivă?) Asta da, deci se poate întâmpla dacă există o patologie subiacentă care poate să nu o cunoaștem. O emoție puternică, un efort foarte mare poate să genereze, eventual, o complicație cardiacă. Sigur, se accelerează și crește frecvența contracțiilor și uneori asta se poate resimți sub forma palpitațiilor”, a conchis prof. Horațiu Moldovan.

CITEȘTE ȘI:

Ce obligație au medicii chirurgi, înainte de a își opera pacienții. Prof. Horațiu Moldovan face dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

Carnea care nu are colesterol mai deloc, potrivit prof. Horațiu Moldovan. Ce spune despre suplimente alimentare și vin?

Tags:
Iți recomandăm
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care schimbă tot ce ştiai despre moarte
Altceva Podcast
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care schimbă tot ce ştiai…
Ce obligație au medicii chirurgi, înainte de a își opera pacienții. Prof. Horațiu Moldovan face dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Video
Ce obligație au medicii chirurgi, înainte de a își opera pacienții. Prof. Horațiu Moldovan face dezvăluiri la ALTCEVA…
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Gandul.ro
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești....
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Digi24
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră!...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Click.ro
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”....
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Digi 24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau...
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război....
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
kfetele.ro
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani....
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o...
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii în lacrimi (FOTO)
Capital.ro
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii...
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
Romania TV
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în octombrie
Capital.ro
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în...
Peste o sută de oameni au dispărut în mod misterios, iar cazul nu a fost rezolvat până astăzi
evz.ro
Peste o sută de oameni au dispărut în mod misterios, iar cazul nu a fost...
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
Gandul.ro
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui...
as.ro
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”,...
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare:
radioimpuls.ro
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8...
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea
Fanatik.ro
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care ...
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care schimbă tot ce ştiai despre moarte
Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în ...
Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în Piața Constituției
Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă
Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă
Pe ce dată vin ploile în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Pe ce dată vin ploile în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025
Horoscop 22 septembrie 2025. Zodia care primește semne de la Univers pentru o mare revelație
Horoscop 22 septembrie 2025. Zodia care primește semne de la Univers pentru o mare revelație
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cei doi îndrăgostiți au fugit în Grecia pentru ziua cea mare
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cei doi îndrăgostiți au fugit în Grecia pentru ziua cea mare
Vezi toate știrile
×