Ce obligație au medicii chirurgi, înainte de a își opera pacienții. Prof. Horațiu Moldovan face dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

De: Andreea Stăncescu 21/09/2025 | 14:44
Horațiu Moldova, detalii din viața de medic / FOTO: Captură video - podcast Altceva cu Adrian Artene

Profesorul și medicul chirurg Horațiu Moldovan a vorbit în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene” despre importanța relației dintre medic și pacient înaintea unei intervenții chirurgicale. Specialistul a subliniat că orice act medical are un caracter unic și că discuția purtată anterior cu pacientul reprezintă un pas esențial în procesul terapeutic.

Prof. Horațiu Moldovan, la ALTCEVA cu Adrian Artene

Întâlnirea dintre medic și pacient nu este niciodată identică, pentru că fiecare organism și fiecare boală au particularitățile lor. Astfel, profesorul Horațiu Moldovan explică că fiecare intervenție chirurgicală devine o experiență aparte, din care cadrul medical are mereu ceva de învățat. Acumularea acestor experiențe individuale contribuie la formarea unei expertize solide, care îi oferă chirurgului siguranță în decizii, capacitatea de a reproduce performanța și, în cele din urmă, șanse mai mari de succes pentru pacient.

„Fiecare gest medical, fiecare gest terapeutic, deci și fiecare intervenție chirurgicală este o istorie în sine. Ea este unică. Este prima dată când te întâlnești cu pacientul respectiv, în principiu sau situația respectivă și ultima dată, pentru că altfel situația e diferită. Această abordare are un caracter unic în general și ca atare creează o anumită experiență și învățăm din fiecare. Suma acestor experiențe generează experiența globală a fiecăruia dintre noi și generează siguranța, performanța, reproductibilitatea și până la urmă, succesul”, a explicat medicul în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

FOTO: horatiumoldovan.ro

Ce trebuie să facă medicii înainte de operație

Potrivit lui Horațiu Moldovan, discuția dintre medic și pacient nu are doar o valoare formală, ci una cu o semnificație profund medicală. Înaintea unei operații, chirurgul trebuie să înțeleagă detaliile complete ale evoluției bolii și istoricul medical al persoanei aflate pe masa de operație.

Medicul atrage atenția că succesul unei intervenții chirurgicale nu depinde exclusiv de actul tehnic în sine, ci și de modul în care chirurgul reușește să înțeleagă parcursul bolii și particularitățile fiecărui pacient. Pentru Horațiu Moldovan, experiența acumulată de-a lungul timpului, bazată pe mii de cazuri diferite, este cea care construiește siguranța și performanța unui medic în sala de operații.

„Are importanță, în primul rând, diagnosticul și din punctul ăsta de vedere trebuie să știm detaliile evoluției bolii, are mai mult o componentă medicală decât una psihologică. Cunoașterea detaliată a patologiei, a istoriei clinice a pacientului are desigur importanță”, a mai spus acesta.

