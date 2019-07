Raluca Podea trăiește cea mai neagră perioadă din viața ei. După despărțirile și suferințele în plan sentimental, blonda a mai primit o lovitură. Tatăl ei este bolnav de cancer în stadiul 4, iar de câteva luni se luptă cu sistemul de sănătate din România pentru a putea beneficia de analize și de un tratament cu care să aibă șanse împotriva bolii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, reacția ministrului Sănătății, Sorina Pintea, în acest caz, dar și declarațiile dureroase ale Ralucăi Podea despre drama prin care trece. (Citește și: EX-LOGODNICA LUI PASTRAMĂ E DEVASTATĂ DUPĂ CE PĂRĂSIT-O ȘI MUSCULOSUL DIN BRĂILA)

Vedeta a povestit despre tragedia care i-a umbrit viața. Blonda trece printr-un adevărat calvar și este epuizată fizic și psihic după drumurile zilnice făcute la medici împreună cu tatăl său, care este bolnav de cancer esofagian.

“Nu credeam că vreodată mă voi izbi de asemenea situații și de o asemenea cruzime”

“Sunt terminată, efectiv nu știu ce să mai fac și unde să mă mai duc. De câteva luni sunt pe drumuri și încerc să găsesc soluții pentru tata. Calvarul a început în urmă cu câteva luni, nu credeam că vreodată mă voi izbi de asemenea situații și de o asemenea cruzime.

Tata se simțea rău și am mers cu el la medicul de familie. Ajunși acolo, în săptămâna cu 13 mai, medicul i-a făcut trimitere către un spital unde puteam să facem analize de sânge, endoscopie. Pe 20 mai ne-am dus la Spitalul Cantacuzino, unde i s-a făcut o endoscopie, iar apoi ni s-a sugerat să-i facem un CT (Tomografia computerizată) + biopsie. Am mers din nou la medicul de familie, i-a făcut trimitere, ne-am întors la Cantacuzino, însă acolo nu au avut cum să-i facă aceste investigații, pentru că primul loc disponibil pentru CT era abia peste trei luni”, își începe povestea Raluca.

Dosare peste dosare

Frumoasa blondă continuă să dea detalii despre calvarul pe care l-a trăit, încercând să își salveze părintele.

“Bolnav în stadiul 4 de cancer esofagian, tata nu are timpul ăsta și trebuia să ne mișcăm rapid. Am fost la o clinică privată, unde ulterior am plătit 1.100 de lei pentru CT total și biopsie. Tot cei de la Cantacuzino m-au trimis să depun un dosar la Casa Pensiilor pentru ca tata să poată face gratuit o analiză prin care vedeam dacă boala s-a răspândit în tot corpul.

Însă el avea metastaze, acest lucru s-a văzut la CT. Nu am mai făcut această analiză, pentru că și acest dosar trebuia să fie aprobat de o comisie și dura foarte mult. Nu am înțeles de ce să ne mai pună pe drumuri și pe el în așteptare???!!!! După o săptămână a ieșit rezultatul biopsiei, am mers la Cantacuzino din nou, a fost internat o zi, iar medicii de acolo m-au trimis la un alt oncolog, pentru că la Cantacuzino nu aveau fonduri pentru citostatice. Așa că am ajuns la Spitalul Municipal, iar de acolo la Spitalul Ilfov, unde mi s-a sugerat să îl duc să facă un consult la inimă”, mai spune Raluca.

“A fost nebunie”

Dar șirul neplăcerilor nu s-a încheiat cu una, cu două pentru tatăl fostei logodnice a lui Florin Pastramă.

“Din nou m-am lovit de listele de așteptare, așa că a trebuit să plătesc din nou, altfel așteptam alte trei luni pentru un consult la medicul cardiolog. Tata a cotizat 40 de ani la stat, însă degeaba. M-am întors la medicul oncolog, care m-a trimis la radioterapie la Spitalul Colțea. L-am înscris pentru radioterapie + chimioterapie, însă dosarul trebuia să treacă de o comisie, după care să poată face acest tratament.

La Spitalul Colțea, ca și la Cantacuzino, mi-au sugerat să îi punem un stent, după ce, în timpul spitalizării de o zi la Cantacuzino, tata a mâncat o bucată de carne care i-a rămas blocată în esofag. El nu a avut restricții însă, de fapt, nu avea voie să mănânce solid. După analize amănunțite, cei de la Colțea au decis să renunțe la această intervenție din cauza faptului că esofagul era mărit și risca să-i cadă stentul în stomac, deși la Cantacuzino au vrut să facă intervenția”, explică tânăra, disperată să își ajute părintele.

"În sfârșit, a fost nebunie. Bucata de carne i-au scos-o la Spitalul Floreasca. Până la urmă, l-am internat de urgență la Spitalul Colentina în săptămâna cu 24 iunie, unde i s-a montat o gastrostomă. Abia în săptămâna 8 iulie (în curs, n.r.) o să i se facă o simulare pentru tratamentul pentru radioterapie + chimioterapie. Pe 5 iulie m-au sunat să-mi spună că mi s-a aprobat dosarul de către comisie, după aproximativ o săptămână de la punerea dosarului și 2 săptămâni de la vizita mea la spitalul Colțea", a mai declarat Raluca Podea.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea: “Sunt siderată”

Cazul este unul alarmant, cu atât mai mult cu cât, din păcate, tatăl Ralucăi Podea nu este singurul bolnav din România care trece prin astfel de suferințe provocate de un sistem ce cu greu poate fi pus la punct, după cum declară chiar și ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

” În mod normal, demersul este următorul. Pacientul diagnosticat se prezintă la oncolog, care prescrie terapia pentru fiecare caz în parte. Ce s-a simplificat este că terapia poate fi prescrisă de oncolog fără să mai treacă prin acest filtru, adică să fie aprobat dosarul bolnavului de către o comisie.

Am eliminat aceste comisii tocmai pentru ca aceste cazuri sa nu mai existe. Eu sunt siderată pentru ce se întamplă în momentul actual și încerc pe cât posibil să stopez acest sistem și chiar mă ocup personal de aceste cazuri. Mă sună pacienții să mă întrebe dacă există un program prin care ei să poată face tratament fără să mai treacă prin acest filtru de comisii.

Evident că există, ce se întâmplă prin spitale nu este în regulă, iar eu o să iau măsuri pentru asta. Acești oameni au întâietate. Bolnavii de cancer au întâietate. Nu este normal să aștepte trei luni pentru a putea beneficia de un tratament. Starea unui bolnav se poate înrăutăți, motiv pentru care trebuie să se ia măsuri foarte rapid", a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Probleme vechi

Titluara portofoliului de la Sănătate explica și în urmă cu câteva luni cât de complicate sunt lucrurile.

"Într-adevăr, nu există în acest moment un registru al pacienților bolnavi de cancer. Ministerul Sănătăţii a depus anul trecut o cerere de finanţare pentru a accesa bani europeni pentru a crea 108 noi registre de boală. Dar există Programul Național de oncologie prin care orice bolnav care este depistat şi are acces la tratament este înregistrat. Prin urmare, avem o evidenţă a acestora", spunea Sorina Pintea, în luna aprilie.

2019, anul blestemat pentru Raluca Podea

Pe lângă lovitura primită de la medici cu privire la boala tatălui său, Raluca Podea a mai trecut printr-un șir lung de suferințe. Înainte de toate, vedeta a fost părăsită de Florin Pastramă, după ce acesta s-a îndrăgostit iremediabil de Brigitte Sfăt, fostă Năstase, care i-a devenit între timp și soție. După episodul care încă stârnește atenția publicului și lupta pe care o duce cu Brigitte pentru injuriile lansate de ambele tabere în public, Raluca s-a despărțit și de “băiatul rău” de la Brăila tocmai în cea mai grea perioadă din viața ei.

Vedeta TV duce luptă după luptă și încearcă să rămână optimistă, în pofida faptului că tatăl ei este în stare gravă. Raluca încearcă din răsputeri să își ajute părintele, dar trebuie să aibă grijă și de fiul ei de 12 ani.

