Drama neștiută a lui Adrian Mititelu, după ce demonii depresiei l-au încolțit pe fiul său: „A fost greu! Nu voiam să cred așa ceva. Mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva rău!”

Scandal și tensiuni la Adunarea Generală a FRF! Adrian Mititelu a explodat în fața liderilor fotbalului, iar în exclusivitate pentru CANCAN.RO a dezvăluit adevăruri tulburătoare despre familia sa: băiatul care a trecut prin momente de cumpănă, operațiile fiicei și banii „pierduți” în lupta cu sistemul. Fotbalul românesc este mai toxic decât credeai!

Adrian Mititelu a explicat exclusiv pentru CANCAN.RO ieșirea nervoasă pe care a avut-0 în Adunarea Generală a FRF. Șeful echipei FC U Craiova a dezvăluit și care este relația cu ceilalți membrii ai familiei Mititelu, de la copiii până la nepoți.

Când Adrian a vorbit despre Adiță, cuvintele nu au mai fost atât de grele ca la Adunarea Generală a FRF. Momentul de cumpănă prin care a trecut fiul finanțatorului lui FCU Craiova a fost retrăit încă o dată la intensitate maximă.

CANCAN.RO: Ați întrerupt discursul lui Răzvan Burleanu în fața conducerii FRF și a oficialilor FIFA. Ce v-a determinat să reacționați atât de ferm și public?

Adrian Mititelu: Debitau o sarabandă de minciuni și neadevăruri. La un moment dat s-a făcut afirmația legată de acea întrunire. Am întrebat ce este că adunare generală nu poate fi. Tot s-a eschivat. Nu a folosit cuvintele membrii afiliați, nu a folosit nimic. Am vrut să spun răspicat pentru că era așa zisul președinte al Federației și era șeful organizării acestei ședințe să nu zic adunări, să spună ce este, să spună el la ce asistăm, că nu știam la ce asistăm. Am avut o intervenție de 2,3 cuvinte și a sărit armata de ,,babuini” peste mine. Am înțeles că deja au fost montați înainte ca în caz că intervin eu, să înceapă să…. Ce dacă erau de la FIFA și UEFA, ce erau de la ONU?!

CANCAN.RO: Stați puțin. De cine erau montați?

Adrian Mititelu: De el, de trupa asta, de Bodescu. Am înțeles că i-a montat de aseară că în caz că dacă eu vorbesc ceva să fiu apostrofgat, bruiat! De fapt, se și cunosc indivizi care au sărit cu gura pe mine, unul e Cojocaru de la Ploiești. Este și cunoscut că face parte din galeria lui Burleanu. La adunările generale când sunt îi cântă osanale, îi ia apărarea când este în dificultate. Eu am încercat să le spun asta membrilor că ei încalcă acolo legea, că nu există nicio Adunare Generală în sensul legii și că totul este o piesă de teatru și că de fapt nu se hotărăște nimic. Asta am vrut să spun. În momentul în care am spus două cuvinte și au sărit 40 de inși normal că am avut și eu reacția aia.

,,Nu mai am niciun ban, Federația mi i-a luat în 2011″

CANCAN.RO: Marcel Pușcaș a spus despre dumneavoastră, citez: „Mititelu are o afacere imobiliară bună, stă pe 70-80 de milioane de euro”. Este adevărat?

Adrian Mititelu: Eu nu mai am am niciun ban. Poate membrii familiei mele au. Mie mi-a luat toți banii federația în anul 2011.

CANCAN.RO: Ce a fost cel mai greu moment de când sunteți părinte?

Adrian Mititelu: Știi bine care a fost, nu mai trebuie să spun eu… (n.r. când fiul său a ajuns în spital)

CANCAN.RO: Este fotbalul un mediu toxic pentru cei foarte implicați emoțional?

Adrian Mititelu: Da, pentru că a fost acaparat de un grup de interese care l-au folosit în interes propriu. Noi am fost o masă de pioni. Suntem singura, ca să zic așa, activitate economică din România care învârte cifre de afaceri foarte mari. Numai la Liga 1 sunt 150-200 de milioane cifră de afaceri. Numai cluburile din liga 1 plătesc 70-80 de milioane de euro, dacă nu 100 de milioane de euro pe an impozite și taxe. Noi datorită competiției suntem dezbinați nu există o asociere patronală care să ne reprezinte drepturile noastre. Suntem folosiți ca pioni în această activitate dar uzufructul îl ia alții.

CANCAN.RO: Am văzut că fiica dumneavoastră s-a mutat din Craiova. De ce a luat decizia asta?

Adrian Mititelu: Este un an și jumătate de când a plecat e la o clinică specializată în lucrări dentare. Este cea mai bună din țară, clinica doctorului Bratu. Este cea mai bine cotată din țară. Acolo are o operațiune legată cu problema dentară. Peste câteva luni se va întoarce acasă, la Craiova.

Adrian Mititelu: ,,Mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva foarte rău"

CANCAN.RO: Știu că fiul dumneavoastră a trecut printr-un moment de cumpană. A ajuns în spital după ce a luat mai multe antidepresive. Cum au fost acele momente pentru dumneavoastră?

Adrian Mititelu: A fost un moment foarte greu, îți dai seama. Nu a fost ușor. Am avut momente grele, pentru că mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva foarte rău. Nu voiam să cred așa ceva. Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut peste chestia asta.

CANCAN.RO: Aveți doi copii. Sunteți mândru de realizările lor?

Adrian Mititelu: De amândoi sunt mândru! De fiica mea sunt, să zic așa, mai mândru, pentru că mi-a făcut și doi nepoței foarte frumoși.

