Acasă » Știri » Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?”

Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?”

De: Andreea Stăncescu 08/03/2026 | 21:42
Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?”
Daniel Funeriu, mesaj emoționant pentru mama sa / Sursa foto: Facebook

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a împărtășit, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, o poveste profund emoționantă despre mama sa, pierdută când avea doar câțiva ani. La vârsta de aproape cinci ani, acesta și sora lui au trecut printr-o tragedie care i-a marcat pentru totdeauna copilăria.

Fostul ministru a ales să împărtășească public experiența sa emoționantă cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, printr-un mesaj profund despre mama sa. În această postare, el a relatat durerea pierderii și modul în care această tragedie i-a modelat viața, dar și efortul de a găsi reconcilierea cu sine și cu trecutul.

Mesajul său a transmis, chiar de Ziua Internațională a Femeii, atât iubirea față de mama sa, cât și lecțiile de viață pe care le-a învățat din pierderea ei, încurajând oamenii să-și prețuiască mamele și să aprecieze legăturile de familie

„A plecat, pe la ora 9 să caute un taxi, sărutându-ne pe frunte pe mine și pe Lia. Și nu s-a mai întors niciodată. Tata a venit pe la 4 cu vestea: Mărioara a murit într-un accident. Pentru mine, la aproape 5 anișori, „a muri” însemna a avea o inimă care nu mai bate. Reacția mea a fost foarte voluntară: „lasă că fac eu o inimă care o să bată iar”. Ani de zile după aceea, dimineață de dimineață mă gândeam la mama. De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta? După un timp am trecut peste, uitând. Nu făcând pace cu tragedia”, a scris Daniel Funeriu pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Daniel Funeriu a mers la mormântul mamei sale la 22 de ani

Abia la vârsta de 22 de ani a găsit curajul să meargă pentru prima dată la mormântul mamei. Această experiență i-a oferit un moment de reconciliere interioară și i-a permis să transforme durerea în forță. Vizitele la mormânt au devenit pentru el o sursă de inspirație și energie pentru a continua lucrurile bune începute de mama sa, în ciuda greutăților și a provocărilor vieții.

Doar pe la 22 de ani am avut puterea să merg la mormântul ei. Copil fiind, nu voiam să merg la biserică. Cristi, adevăratul meu prieten de la Săvârsin, imi spunea „o să se supere Dumnezeu pe tine că nu mergi la biserică”. „Treaba lui, eu sunt deja supărat pe el că a luat-o pe mama” îi răspundeam eu. Abia acum, după 50 de ani, cred că am făcut pace cu mine. Cu puțin noroc şi multă luptă internă: de fiecare dată când merg la mormânt primesc forța să continui, aici pe Pământ, lucrurile bune începute de ea şi să nu mă las pradă confortului pe care mi l-am construit. Sărutați-vă mamele”, a încheiat postarea fostul ministru.

CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”

Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Știri
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
Știri
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea,...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată ...
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a ...
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult ...
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, ...
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie
Vezi toate știrile
×