Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?”

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a împărtășit, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, o poveste profund emoționantă despre mama sa, pierdută când avea doar câțiva ani. La vârsta de aproape cinci ani, acesta și sora lui au trecut printr-o tragedie care i-a marcat pentru totdeauna copilăria.

Fostul ministru a ales să împărtășească public experiența sa emoționantă cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, printr-un mesaj profund despre mama sa. În această postare, el a relatat durerea pierderii și modul în care această tragedie i-a modelat viața, dar și efortul de a găsi reconcilierea cu sine și cu trecutul.

Mesajul său a transmis, chiar de Ziua Internațională a Femeii, atât iubirea față de mama sa, cât și lecțiile de viață pe care le-a învățat din pierderea ei, încurajând oamenii să-și prețuiască mamele și să aprecieze legăturile de familie

„A plecat, pe la ora 9 să caute un taxi, sărutându-ne pe frunte pe mine și pe Lia. Și nu s-a mai întors niciodată. Tata a venit pe la 4 cu vestea: Mărioara a murit într-un accident. Pentru mine, la aproape 5 anișori, „a muri” însemna a avea o inimă care nu mai bate. Reacția mea a fost foarte voluntară: „lasă că fac eu o inimă care o să bată iar”. Ani de zile după aceea, dimineață de dimineață mă gândeam la mama. De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta? După un timp am trecut peste, uitând. Nu făcând pace cu tragedia”, a scris Daniel Funeriu pe rețelele de socializare.

Daniel Funeriu a mers la mormântul mamei sale la 22 de ani

Abia la vârsta de 22 de ani a găsit curajul să meargă pentru prima dată la mormântul mamei. Această experiență i-a oferit un moment de reconciliere interioară și i-a permis să transforme durerea în forță. Vizitele la mormânt au devenit pentru el o sursă de inspirație și energie pentru a continua lucrurile bune începute de mama sa, în ciuda greutăților și a provocărilor vieții.

Doar pe la 22 de ani am avut puterea să merg la mormântul ei. Copil fiind, nu voiam să merg la biserică. Cristi, adevăratul meu prieten de la Săvârsin, imi spunea „o să se supere Dumnezeu pe tine că nu mergi la biserică”. „Treaba lui, eu sunt deja supărat pe el că a luat-o pe mama” îi răspundeam eu. Abia acum, după 50 de ani, cred că am făcut pace cu mine. Cu puțin noroc şi multă luptă internă: de fiecare dată când merg la mormânt primesc forța să continui, aici pe Pământ, lucrurile bune începute de ea şi să nu mă las pradă confortului pe care mi l-am construit. Sărutați-vă mamele”, a încheiat postarea fostul ministru.

